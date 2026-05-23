Addio a Stewart McLean, attore di Virgin River. Si indaga per omicidio

L’attore canadese Stewart McLean, apparso nella serie Netflix Virgin River, è stato trovato morto in British Columbia dopo giorni di ricerche. Aveva 45 anni. La polizia canadese ha aperto un’indagine per omicidio. Negli ultimi anni aveva recitato anche in Arrow, Supernatural, Travelers e Loudermilk.
L’attore canadese Stewart McLean, noto per le sue apparizioni in diverse serie tv tra cui Virgin River di Netflix, è stato trovato morto nella Columbia Britannica, in Canada. Aveva 45 anni. Le autorità canadesi stanno indagando sul caso come possibile omicidio.
Secondo quanto riportato da Deadline e confermato dalle autorità locali, i resti dell’attore sono stati identificati ufficialmente dopo giorni di ricerche nella zona di Lions Bay, località situata a circa 45 minuti da Vancouver. In una precedente nota, la polizia di Squamish aveva spiegato che alcuni elementi raccolti durante le indagini sulla scomparsa avevano portato gli investigatori a ritenere McLean possibile vittima di omicidio.
L’indagine della polizia canadese
McLean era stato visto per l’ultima volta il 15 maggio 2026 nella sua abitazione di Lions Bay. Dopo la denuncia di scomparsa, la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) di Squamish aveva avviato le ricerche, fino alla decisione di affidare il caso all’Integrated Homicide Investigation Team (IHIT), la sezione specializzata nei casi di omicidio.
“Mentre le indagini proseguono, gli investigatori della sezione omicidi stanno raccogliendo e analizzando prove, esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza e conducendo interrogatori per ricostruire la cronologia delle attività del signor McLean prima del 15 maggio 2026”, ha dichiarato il caporale Esther Tupper dell’IHIT.
“Stiamo seguendo tutte le piste disponibili per dare risposte alla famiglia, agli amici e ai cari del signor McLean”, ha aggiunto la portavoce.
La carriera tra tv e produzioni canadesi
Stewart McLean lavorava come attore televisivo dal 2015. Nel corso della sua carriera aveva preso parte a numerose produzioni tra Canada e Stati Uniti, spesso girate nell’area di Vancouver.
Tra i titoli più noti a cui aveva partecipato figurano Virgin River, Arrow, Supernatural, Travelers, Loudermilk, Murder in a Small Town e Blue Steele, oltre a diversi film per la televisione.
Negli ultimi mesi era apparso anche in un episodio del 2026 di Virgin River, una delle serie Netflix più seguite degli ultimi anni.
Attesa per nuovi sviluppi
Al momento le autorità non hanno diffuso ulteriori dettagli sulle circostanze della morte né indicato eventuali sospettati. Le indagini restano aperte mentre gli investigatori continuano a ricostruire gli ultimi spostamenti dell’attore nei giorni precedenti alla scomparsa.