Addio a Stewart McLean, attore di Virgin River. Si indaga per omicidio

L’attore canadese Stewart McLean, apparso nella serie Netflix Virgin River, è stato trovato morto in British Columbia dopo giorni di ricerche. Aveva 45 anni. La polizia canadese ha aperto un’indagine per omicidio. Negli ultimi anni aveva recitato anche in Arrow, Supernatural, Travelers e Loudermilk.

L’attore canadese Stewart McLean, noto per le sue apparizioni in diverse serie tv tra cui Virgin River di Netflix, è stato trovato morto nella Columbia Britannica, in Canada. Aveva 45 anni. Le autorità canadesi stanno indagando sul caso come possibile omicidio.

Secondo quanto riportato da Deadline e confermato dalle autorità locali, i resti dell’attore sono stati identificati ufficialmente dopo giorni di ricerche nella zona di Lions Bay, località situata a circa 45 minuti da Vancouver. In una precedente nota, la polizia di Squamish aveva spiegato che alcuni elementi raccolti durante le indagini sulla scomparsa avevano portato gli investigatori a ritenere McLean possibile vittima di omicidio.