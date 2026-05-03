La notizia è stata diffusa dal fratello Mike Starr e riportata da Tmz. Caratterista di lungo corso, fu tra i volti della saga horror Halloween e del film Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese. In carriera ha lavorato anche in Speed, Nato il quattro luglio e in numerose serie tv. Aveva 81 anni

Beau Starr, attore statunitense noto per ruoli tra cinema e televisione, è morto all’età di 81 anni. Il decesso è avvenuto a Vancouver, in Canada, per cause naturali. A diffondere la notizia è stato il fratello Mike Starr. L’informazione è stata riportata dal sito hollywoodiano Tmz.

I ruoli in Halloween e Quei bravi ragazzi Nel corso della carriera Starr si è imposto come caratterista. È ricordato in particolare per il ruolo dello sceriffo Ben Meeker in Halloween 4 – Il ritorno di Michael Myers (1988) e Halloween 5 – La vendetta di Michael Myers (1989). Nel 1990 ha recitato in Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese, interpretando il padre di Henry Hill, personaggio portato sullo schermo da Ray Liotta. Al cinema ha partecipato a film come Hanky Panky – Fuga per due (1982) di Sidney Poitier, Nato il quattro luglio (1989), Fletch – Un colpo da prima pagina e Speed (1994). In televisione è apparso in serie come A-Team, Tre cuori in affitto e Due South – Due poliziotti a Chicago, dove interpretava il tenente Harding Welsh.