Stanotte il Met Gala 2026 a New York, quando e dove vederlo in diretta

L'evento benefico di gala e raccolta fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York inizierà oggi, lunedì 4 maggio alle ore 18 negli Stati Uniti. La diretta streaming della sfilata delle star sul red carpet sarà invece disponibile martedì 5 maggio intorno alla mezzanotte italiana sulle piattaforme digitali (il sito ufficiale e i profili social, compreso il canale YouTube) della rivista Vogue
Il Met Gala 2026, l’evento benefico di gala e raccolta fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, inizierà oggi, lunedì 4 maggio alle ore 18 negli Stati Uniti. La diretta streaming della sfilata delle star sul red carpet sarà invece disponibile martedì 5 maggio intorno alla mezzanotte italiana sulle piattaforme digitali (il sito ufficiale e i profili social, compreso il canale YouTube) della rivista Vogue, che organizza e promuove l’evento. Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne avranno il ruolo di conduttrici, mentre Emma Chamberlain sarà la corrispondente dal red carpet.
LA MOSTRA COSTUME ART E IL DRESS CODE FASHION IS ART
Tradizionalmente, il Met Gala coincide con l’inaugurazione della mostra primaverile del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, che sarà intitolata Costume Art e che, come ha spiegato il curatore Andrew Bolton, affronterà “la centralità del corpo vestito nella vasta collezione del museo” tra dipinti, sculture e capi storici e contemporanei. Le tre categorie di tipologie corporee principali saranno i corpi onnipresenti nell’arte, come il classico e il nudo, i corpi spesso trascurati, come gli anziani o le gravide, e i corpi universali, come gli anatomici. La mostra, che sarà inoltre aperta al pubblico dal 10 maggio 2026 al 10 gennaio 2027, segnerà inoltre l’inaugurazione delle nuove Condé M. Nast Galleries, uno spazio di quasi 1.200 metri quadrati accanto alla Great Hall del Met. Nel 2025, il Met Gala aveva raccolto il maggiore risultato dei 77 anni totali della manifestazione, con circa 31 milioni di dollari (oltre 26 milioni di euro). Nel 2026, il dress code sarà Fashion is Art e coinvolgerà personalità del mondo della moda, dello spettacolo, dello sport e della politica. All’interno del museo, i circa 450 ospiti avranno il divieto di usare i cellulari e i social media e parteciperanno a un cocktail, a una cena, all’esibizione di alcuni artisti e alla stessa mostra.
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LE TRE CO-CHAIR BEYONCÉ, NICOLE KIDMAN E VENUS WILLIAMS E GLI OSPITI
La direttrice globale della rivista Vogue, Anna Wintour, sarà affiancata da tre co-chair di spicco che provengono rispettivamente dal mondo della musica, del cinema e dello sport: Beyoncé, Nicole Kidman e Venus Williams. Il comitato ospitante includerà invece i due co-presidenti Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz e i membri Adut Akech, Angela Bassett, Sinéad Burke, Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Misty Copeland, Alex Consani, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Rebecca Hall, LISA, Chloe Malle, Aimee Mullins, Amy Sherald, Tschabalala Self, Sam Smith, Teyana Taylor, Anna Weyant, Lauren Wasser, A’ja Wilson, Chase Sui Wonders e Yseult. Infine, in qualità di sponsor principali del gala e della mostra, i presidenti onorari saranno Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos. Tra gli ospiti, al momento risulterebbe confermata la partecipazione di Rihanna e del compagno A$AP Rocky, Lady Gaga, le sorelle Kylie e Kendall Jenner, Hailey Bieber, Bad Bunny, Doechii e Chappell Roan. All’evento dovrebbero partecipare anche Dove Cameron, Alicia Keys, Dua Lipa, Billie Eilish, Cardi B, Pharrell Williams, Serena Williams e Donatella Versace. Sarebbero attesi anche Zendaya, Anne Hathaway, Emma Stone, Jacob Elordi, Jenna Ortega, Elle Fanning, Emily Ratajkowski, Gigi Hadid e, forse, la nuova coppia formata da Kim Kardashian e Lewis Hamilton.
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Il Met Ball 2025 ha segnato il trionfo dello stile maschile, in accordo col tema e il dress code dell'evento, un invito ad esplorare la figura del Black Dandy. Sartorialità e stravaganza dominano le scelte degli ospiti sul tappeto azzurro. Per tutti, abiti su misura con dettagli ricercati e design opulento. Molti i body, moltissimi gli smoking e i cappelli. Presente anche Kamala Harris, che non ha posato per i fotografi. Rihanna chiude la parata di star col pancione a cura di Vittoria Romagnuolo