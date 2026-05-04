Stanotte il Met Gala 2026 a New York, quando e dove vederlo in diretta

L'evento benefico di gala e raccolta fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York inizierà oggi, lunedì 4 maggio alle ore 18 negli Stati Uniti. La diretta streaming della sfilata delle star sul red carpet sarà invece disponibile martedì 5 maggio intorno alla mezzanotte italiana sulle piattaforme digitali (il sito ufficiale e i profili social, compreso il canale YouTube) della rivista Vogue

Il Met Gala 2026, l’evento benefico di gala e raccolta fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, inizierà oggi, lunedì 4 maggio alle ore 18 negli Stati Uniti. La diretta streaming della sfilata delle star sul red carpet sarà invece disponibile martedì 5 maggio intorno alla mezzanotte italiana sulle piattaforme digitali (il sito ufficiale e i profili social, compreso il canale YouTube) della rivista Vogue, che organizza e promuove l’evento. Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne avranno il ruolo di conduttrici, mentre Emma Chamberlain sarà la corrispondente dal red carpet.

LA MOSTRA COSTUME ART E IL DRESS CODE FASHION IS ART Tradizionalmente, il Met Gala coincide con l’inaugurazione della mostra primaverile del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York, che sarà intitolata Costume Art e che, come ha spiegato il curatore Andrew Bolton, affronterà “la centralità del corpo vestito nella vasta collezione del museo” tra dipinti, sculture e capi storici e contemporanei. Le tre categorie di tipologie corporee principali saranno i corpi onnipresenti nell’arte, come il classico e il nudo, i corpi spesso trascurati, come gli anziani o le gravide, e i corpi universali, come gli anatomici. La mostra, che sarà inoltre aperta al pubblico dal 10 maggio 2026 al 10 gennaio 2027, segnerà inoltre l’inaugurazione delle nuove Condé M. Nast Galleries, uno spazio di quasi 1.200 metri quadrati accanto alla Great Hall del Met. Nel 2025, il Met Gala aveva raccolto il maggiore risultato dei 77 anni totali della manifestazione, con circa 31 milioni di dollari (oltre 26 milioni di euro). Nel 2026, il dress code sarà Fashion is Art e coinvolgerà personalità del mondo della moda, dello spettacolo, dello sport e della politica. All’interno del museo, i circa 450 ospiti avranno il divieto di usare i cellulari e i social media e parteciperanno a un cocktail, a una cena, all’esibizione di alcuni artisti e alla stessa mostra. Approfondimento Met Gala 2026, cosa sapere: tema, data, ospiti e dove vederlo