Met Gala 2026, cosa sapere: tema, data, ospiti e dove vederlo

Introduzione
La 79esima edizione del Met Gala, o Met Ball, è in programma per lunedì 4 maggio 2026. L'annuale serata di gala ad alto tasso di glamour, che mette insieme arte, moda e beneficenza, riunisce a New York le maggiori personalità del mondo dello spettacolo, della musica, dell'arte e non solo, per una raccolta di fondi a beneficio dei progetti del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art.
Il Met Gala, che precede l'apertura al pubblico della mostra annuale principale del Costume Institute, è ormai uno degli eventi più attesi dello showbiz, occasione per gli appassionati di moda e celebrity style di vedere centinaia di star riunite sullo stesso red carpet per una sfilata di altissimo impatto mediatico che attira l'attenzione di milioni di utenti nel mondo.
Nella scheda, tutto quello che c'è da sapere sul Met Gala 2026, dal tema della mostra al dress code, ai co-chair, alla lista delle guest star che interverranno. Più i dettagli sulla diretta per seguire l'arrivo degli ospiti sul tappeto rosso.
Quello che devi sapere
Met Gala 2026, la data e dove seguirlo in diretta
Il Met Gala 2026 è fissato, come da tradizione, il primo lunedì del mese di maggio. Quest'anno si svolgerà, dunque, il 4 maggio.
L'evento avrà inizio in Italia a mezzanotte circa. A New York la sfilata parte nel tardo pomeriggio, alle 18 circa e dura non meno di due o tre ore, tra photocall e interviste ai protagonisti.
La diretta streaming è disponibile sulle piattaforme digitali di Vogue (sito web, social media, TikTok e canale YouTube), che promuove e organizza l'evento.
Emma Chamberlain sarà nuovamente corrispondente dal red carpet, come nelle precedenti edizioni. La diretta sarà condotta da Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne.
La mostra del Costume Institute
Il Met Gala è legato alla mostra annuale del Costume Institute del Metropolitan Museum di New York che quest'anno si intitola "Costume Art", un'esplorazione a raggio molto ampio del rapporto che lega la moda con l'arte, di cui, naturalmente, è una forma d'espressione.
Al centro della mostra, il corpo e il suo rapporto con l'abito. L'esposizione prevede l'affiancamento di 200 creazioni di moda d'archivio e contemporanee alle opere d'arte della collezione realizzate nell'arco di 5.000 anni.
La mostra 2026, che sarà aperta al pubblico dal 10 maggio al 10 gennaio 2027, segna un'importante traguardo per la moda all'interno del Costume Institute con l'apertura di una nuova area espositiva di quasi 12.000 metri quadrati da destinare alle mostre tematiche. Le nuove le Condé Nast Galleries, adiacenti alla Grand Hall.
I tema del Met Ball e il dress code
Il tema del Met Ball è strettamente legato a quello della mostra annuale.
Andrew Bolton, curatore della mostra del Costume Institute, l'ha raccontato come una riflessione sul corpo vestito, che si traduce nel dress code "Fashion is Art", indicazione particolarmente carica di ispirazione per i maggiori creativi del mondo, chiamati a realizzare per gli ospiti capi e accessori originali e su misura.
Data la natura storica del tema, non sarà improbabile vedere sul red carpet look d'archivio che rimandano alla mostra.
La centralità del corpo, vestito ma anche nudo, anatomico, mortale, etc. potrebbe essere il punto di partenza per stili sorprendenti, audaci o avant-garde.
Tre donne come co-chair
Lo scorso dicembre sono stati resi noti col consueto anticipo i nomi dei co-chair del Met Gala, figure di spicco dei rispettivi ambiti professionali, chiamate ad affiancare Anna Wintour, organizzatrice e presidente del Met Ball, nella realizzazione del gala.
Nicole Kidman, Venus Williams e Beyoncé sono state scelte per ricoprire il prestigioso incarico quest'anno, tre veterane dell'evento ma, soprattutto, tre icone dei loro settori, il cinema, lo sport, la musica.
Kidman e Williams hanno percorso la scalinata del museo newyorkese anche nel 2025 dove hanno sfoggiato creazioni realizzate ad hoc per l'evento (TUTTI I LOOK).
Beyoncé, che pure è stata protagonista del gala diverse volte, ha saltato le ultime edizioni ed è stata ospite del Met Gala l'ultima volta nel 2016.
I nomi del comitato organizzatore
Assieme ai co-chair, a dicembre, sono stati resi noti anche i nomi del comitato organizzatore del Met Gala, che affianca i co-chair e agevola le proposte per il gala del presidente.
Presiedono il comitato Anthony Vaccarello e Zoë Kravitz, rispettivamente direttore creativo e ambassador di Saint Laurent, brand che con Condé Nast quest'anno sostiene il Met Gala, che ha come finanziatori principali Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, nominati co-presidenti onorari della serata e della mostra.
Nel comitato presenti molti nomi femminili, tra cui: Sabrina Carpenter, Doja Cat, Gwendoline Christie, Alex Consani, Misty Copeland, Elizabeth Debicki, Lena Dunham, Paloma Elsesser, Lisa, Chloe Malle, Sam Smith, Teyana Taylor, Lauren Wasser, Anna Weyant, A'ja Wilson e Yseult. Poi: Adut Akech, Angela Bassett, Sinéad Burke, Rebecca Hall, LISA, Chloe Malle, Aimee Mullins, Amy Sherald, Tschabalala Self e Chase Sui Wonders.
Gli ospiti attesi
I nomi elencati per il comitato organizzatore sono tutti inclusi nella lista dei circa 450 selezionatissimi ospiti attesi al Costume Institute Gala, un elenco supervisionato tradizionalmente da Anna Wintour, che resta top secret fino all'uscita degli invitati nel giorno dell'evento.
La guest list esclusiva include divi del cinema, popstar, personalità del mondo della moda, supermodelle e stilisti, che firmano i sontuosi abiti per la serata.
A questi, è ormai tradizione, vedere affiancati esponenti della cultura, scrittori, artisti, nonché politici ed imprenditori dell'high tech e dell'alta finanza.
Page Six ha anticipato la presenza di Kim Kardashian ma non ha potuto confermare quella delle altre sorelle della famiglia Kardashian Jenner.
Tra gli altri nomi riportato dalla fonte, quelli di Julia Garner, Hailey Bieber e Alexa Chung.
C'è chi scommette sulla presenza di Zendaya e Rihanna, ospiti che hanno percorso praticamente sempre il red carpet del Met Gala. Anche Lewis Hamilton, Gigi Hadid e Cardi B, storici ospiti della serata evento, potrebbero essere tra i presenti.