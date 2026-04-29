Met Gala 2026, cosa sapere: tema, data, ospiti e dove vederlo

Il Met Gala 2026 è fissato, come da tradizione, il primo lunedì del mese di maggio. Quest'anno si svolgerà, dunque, il 4 maggio.

L'evento avrà inizio in Italia a mezzanotte circa. A New York la sfilata parte nel tardo pomeriggio, alle 18 circa e dura non meno di due o tre ore, tra photocall e interviste ai protagonisti.

La diretta streaming è disponibile sulle piattaforme digitali di Vogue (sito web, social media, TikTok e canale YouTube), che promuove e organizza l'evento.

Emma Chamberlain sarà nuovamente corrispondente dal red carpet, come nelle precedenti edizioni. La diretta sarà condotta da Ashley Graham, La La Anthony e Cara Delevingne.