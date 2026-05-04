Oggi è lo Star Wars Day, collezioni in uscita e best-seller intramontabili. FOTO
La data, celebrata dai fan di tutto il mondo, nasce dall’assonanza tra “May the fourth” (il 4 maggio) e “May the Force be with you”, l’iconica formula del franchise, traducibile in italiano come “Che la Forza sia con te”. Per l’occasione, e in vista dell’uscita al cinema di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, lo store Funside Milano Navigli ospiterà fino al 24 maggio uno spazio dedicato all’universo di Star Wars. Ecco alcuni dei prodotti disponibili, acquistabili anche online