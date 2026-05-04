Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oggi è lo Star Wars Day, collezioni in uscita e best-seller intramontabili. FOTO

Spettacolo fotogallery
11 foto

La data, celebrata dai fan di tutto il mondo, nasce dall’assonanza tra “May the fourth” (il 4 maggio) e “May the Force be with you”, l’iconica formula del franchise, traducibile in italiano come “Che la Forza sia con te”. Per l’occasione, e in vista dell’uscita al cinema di Star Wars: The Mandalorian and Grogu, lo store Funside Milano Navigli ospiterà fino al 24 maggio uno spazio dedicato all’universo di Star Wars. Ecco alcuni dei prodotti disponibili, acquistabili anche online

Spettacolo: Ultime gallery

Shakira a Rio, in 2 milioni per la Lupa a Copacabana

Musica

Due milioni di persone hanno trasformato Copacabana nel cuore pulsante del mondo per il ritorno...

14 foto

Concertone 1 Maggio a Roma condotto da Arisa, BigMama e Spollon. FOTO

Musica

L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, è dedicato al tema “Lavoro...

20 foto

Chi è Pierpaolo Spollon, conduttore del Concerto del Primo Maggio

Serie TV

Attore padovano classe 1989, Spollon si è affermato grazie a una serie di ruoli iconici in...

14 foto
L'attore Pierpaolo Spollon durante la presentazione della terza stagione della serie televisiva Rai ''Doc - Nelle tue mani'', Roma, 13 dicembre 2023. ANSA/ETTORE FERRARI

14 serie tv da vedere a maggio, da Rosa Elettrica a Off-Campus

Serie TV

Spy-thriller, dramma e commedie: tra attesissimi debutti e ritorni graditi, ecco cosa vedere in...

14 foto

Dal 1990 a oggi, i concerti del Primo Maggio a Roma. FOTO

Spettacolo

L'appuntamento musicale, organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil, torna per...

69 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Diane Keaton, all’asta guardaroba e collezione d’arte dell'attrice

    Cinema

    A otto mesi dalla morte di Diane Keaton, Bonhams annuncia quattro aste dedicate al patrimonio...

    È morto Beau Starr, attore di Halloween e Quei bravi ragazzi

    Cinema

     La notizia è stata diffusa dal fratello Mike Starr e riportata da Tmz. Caratterista di...

    Comicon Napoli, John McGinley in maglia azzurra racconta il Dottor Cox

    Serie TV

    La star statunitense ha raccontato al pubblico della kermesse le emozioni del ritorno nei panni...