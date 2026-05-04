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Star Wars: Unlimited – Intro Battle: Hoth. Il set perfetto per entrare nel mondo di Star Wars Unlimited è firmato Asmodee. I giocatori scelgono il mazzo più adatto al loro stile di gioco e si scontrano contro un avversario cercando di distruggere la sua base prima che lui faccia lo stesso con loro. Facile da imparare e infinitamente divertente da giocare, è consigliato a partire dai 12 anni. Euro 19,98.

Asmodee: Intro Battle Hoth