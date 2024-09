Maquina: Il pugile, il cast della serie Disney+ con Gael García Bernal

7/10 ©Getty

Presente nel cast anche Andrés Delgado. È conosciuto come attore e produttore. In qualità di attore, è celebre per aver partecipato ai film Un extraño enemigo (2018) e Pedal to Metal (2022). Dopo la presentazione alla Festa di Roma, la serie tv Máquina: Il pugile debutterà il 9 ottobre 2024 sulla piattaforma streaming Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con tutti e sei gli episodi