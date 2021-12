Dua Lipa e Anwar Hadid si sono lasciati: storia finita

Ventisei anni la popstar, ventidue il modello, dopo numerosi rumors Dua Lipa e Anwar Hadid ( FOTO ) sembrano confermare la rottura: i due, che hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 per poi cementare la loro unione nel corso della pandemia, non si fanno vedere insieme da Halloween. E, i rispettivi impegni di lavoro, li hanno condotti in parti opposte del mondo.

La storia d’amore tra Dua Lipa e Anwar Hadid

Era il giugno del 2019 quando la cantante di i "Don't Stop Now" e il modello venivano avvistati per la prima volta. L’occasione? Il ventesimo compleanno di Anwar. I fan iniziarono a chiedersi se tra i due ci fosse amicizia oppure amore fino a quando, un mese dopo, arrivò la conferma: a luglio, eccoli insieme al frequentatissimo Summer Time, festival che si tiene annualmente ad Hyde Park (Londra). Infine, ad agosto, la prima foto su Instagram: tra i due era ufficialmente scoccato l’amore.

Da quel momento in poi, tante sono state le dediche a mezzo social. Foto romantiche, frasi dolcissime, che sembravano descrivere un amore destinato a non finire. In un’intervista a British Vogue, nel febbraio 2021, Dua Lipa parlava per la prima volta della loro relazione. “Stiamo costruendo splendidi ricordi, che intendiamo tenere per noi. Quando siamo insieme, e qualcosa ci diverte, le condividiamo con i nostri fan. Ma siamo molto riservati, e non mostreremo mai tutto di noi”. Per poi aggiungere: "Voglio essere felice, senza curarmi dell’opinione degli altri”.

Perché Dua Lipa e Anwar Haid si sono lasciati

La rottura tra Dua e Anwar è stata confermata lo scorso 23 dicembre, dopo settimane di speculazioni sui social media secondo cui la coppia aveva interrotto ogni rapporto. Le voci sono cominciate con una story sull'account gossip Deux Moi. Successivamente, il The Sun ha confermato la veridicità della notizia e così anche People. "Dua e Anwar si sono presi una pausa dalla loro storia e stanno trascorrendo del tempo separati", ha affermato a People una fonte anonima. "Stanno cercando di capire come stanno le cose”.

Secondo il The Sun, a complicare la relazione tra Dua e Anwar sono stati i loro impegni. "La coppia ha deciso di porre un freno alla sua storia d’amore perché viaggiare così tanto ed essere separati si sta rivelando difficile" ha affermato People. Tanto che c’è chi parla di una rottura avvenuta al telefono. Se lo stop sarà definitivo o meno, solo il tempo saprà dirlo.