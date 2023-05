Megan Thee Stallion con Lukaku al matrimonio di Lautaro. FOTO

La rapper e l'attaccante nerazzurro hanno preso parte, insieme, al matrimonio di Lautaro Martinez, come provano alcune foto diventate già virali. Secondo i bene informati, i due sarebbero solo buoni amici Condividi

I loro nomi sono finiti in trend topic in pochissime ore e le foto che li ritraggono insieme sono diventate immediatamente virali. Megan Thee Stallion e Romelu Lukaku sono una coppia? Questa la domanda che impazza in rete da quando la rapper è apparsa al matrimonio di Lautaro Martinez in veste di accompagnatrice dell'attaccante nerazzurro. A Villa d'Este, dove si svolto il party di nozze dell'argentino, i due sono stati i più osservati (oltre agli sposi, naturalmente).



Il rapper e il calciatore insieme al matrimonio a Villa d'Este La presenza di Megan Thee Stallion in tribuna allo stadio di Milano non era passata inosservata e i fan della rapper statunitense erano già abbastanza incuriositi dalle foto che lei aveva pubblicato tra le sue Stories per dare testimonianza del suo passaggio a San Siro, dove si sarebbe recata per seguire un match su invito di Lukaku, appunto. C'è solo amicizia tra l'artista texana e il centravanti dell'Inter? Le voci si sono moltiplicate da quando i due sono stati fotografati e ripresi al matrimonio di Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, evento che ha visto tanti invitati del mondo dello sport e dello spettacolo.

Impossibile, comunque, non notare l'intesa tra Lukaku e la cantante americana che negli scatti comparsi online sono stati colti a parlare in disparte e che poi si sono seduti accanto durante la cena per gli sposi. I bene informati propendono per l'esistenza di una solida amicizia che motiverebbe la vicinanza tra il calciatore e la ventottenne. Altri, invece, già parlano di una love story. approfondimento Dua Lipa e Megan Thee The Stallion celebrano le donne in Sweetest Pie

La vita privata di Lukaku e della cantante Normalmente riservato, Romelu Lukaku ha raccontato alcune vicende della sua vita privata nel documentario One For All, diffuso dallo scorso 25 maggio dalla piattaforma di Streaming Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). In questa docu-serie sul calcio, l'attaccante ha parlato dei suoi affetti, della sua famiglia e dei suoi due figli, Romeo, che ha quattro anni, e Jordan che ha un anno.

L'ultima relazione di Megan Thee Stallion, invece, è quella col rapper Pardison Fontaine. I due, che avevano iniziato a frequentarsi nel 2020, avevano poi debuttato ufficialmente come coppia su un red carpet nel 2021.