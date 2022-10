Megan Thee Stallion su Apple: "Portiamo tutto a un livello superiore"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dello spettacolo



La superstar Megan Thee Stallion, tre volte vincitrice di Grammy, sarà la prossima artista a salire sul palco di Apple Music Live, l'esclusiva serie di performance dal vivo su Apple Music che offre alle più grandi star della musica una piattaforma globale per entrare in contatto con il pubblico di tutto il mondo. L'imminente esibizione della superstar mondiale al Dolby Theatre di Los Angeles sarà disponibile in streaming per gli abbonati ad Apple Music in oltre 165 Paesi mercoledì 22 dicembre alle 4 per chiudere la stagione inaugurale di Apple Music Live, ricca di stelle, che in precedenza ha visto le esibizioni esclusive di Harry Styles, Lil Durk, Mary J. Blige, Luke Combs e Billie Eilish. Apple Music offre ai fan di Los Angeles l'opportunità di registrarsi per avere la possibilità di essere in sala per questo spettacolo speciale, unico nel suo genere, che la vede tornare sul palco del Dolby Theatre dopo la sua esibizione a sorpresa durante la 94ª edizione degli Academy Awards all'inizio di quest'anno. Per richiedere i biglietti, visitare apple.co/AMLTickets.



"Non vedo l'ora di salire sul palco ed esibirmi per i miei Hotties a Los Angeles -ha dichiarato Megan- Sono davvero grata a tutto il team di Apple Music per il loro costante supporto nel corso degli anni: hanno sostenuto e supportato la mia musica fin dall'inizio della mia carriera. È giusto portare il tutto a un livello superiore, mettere in scena una performance speciale per gli Hotties e festeggiare insieme".



"Megan ha condiviso con noi tante rivelazioni personali in occasione dell'uscita del suo incredibile album Traumazine e siamo entusiasti di celebrare tutta questa verità, emozione e forza quando salirà sul palco per una performance Apple Music Live molto speciale", ha dichiarato la conduttrice di Apple Music Nadeska Alexis, che si siederà con Megan per un'intervista inedita che andrà in onda su Apple Music 1 prima dello show.



L'ultimo album di Megan, Traumazine, è stato pubblicato lo scorso agosto e ha immediatamente infranto il record di album rap femminile del 2022 per numero di stream nel primo giorno di pubblicazione, record che tuttora detiene. Undici canzoni di Traumazine hanno raggiunto la Top 100 giornaliera nei Paesi di tutto il mondo e tre hanno raggiunto la Top 100 giornaliera globale. La sua musica è stata inserita nelle playlist editoriali di Apple Music, tra cui Rap Life, Today's Hits e Hip Hop Hits, e ha approfondito il suo lavoro in diverse conversazioni con i conduttori di Apple Music Nadeksa, Ebro Darden e Zane Lowe. Megan è una delle migliori artiste di tutti i tempi su Apple Music a livello globale e ha raggiunto lo status di superstar dopo l'uscita del suo mixtape di debutto, Fever, nel 2019 - lo stesso anno in cui è stata inserita nel programma per artisti emergenti Apple Music Up Next. L'anno successivo è stata nominata Breakthrough Artist of the Year alla seconda edizione degli Apple Music Awards e sia nel 2020 che nel 2021 è stata la rapper donna numero uno dell'anno per numero di stream su Apple Music in tutto il mondo. A oggi, ben 48 delle sue canzoni sono entrate nella Global Daily Top 100 di Apple Music.