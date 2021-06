1/9

Gli organizzatori del Festival di Cannes hanno reso noti i componenti della giuria che valuterà i film in concorso e assegnerà la Palma d'Oro dell'edizione "estiva" in programma dal 6 al 17 luglio. Il presidente, come noto da settimane, sarà Spike Lee: 64 anni, nato ad Atlanta, autore di pellicole memorabili come "Fa' la cosa giusta", "La 25a ora" o il recente "BlacKKKlansman" con cui ha vinto l'Oscar alla sceneggiatura. A Cannes è stato premiato per "Lola Darling" (1986) e "Jungle Fever" (1991).

Cannes 2021, il poster dell'edizione con Spike Lee