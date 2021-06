Cannes 2021, Dario Argento sarà al Festival come attore

approfondimento

Irreversible-Inversion integrale: la recensione del film

Gaspar Noé è un veterano della Croisette. Ben tre dei suoi lungometraggi sono stati proiettati al festival, ovvero, "Irréversible" (2002), "Enter the Void" (2009) e "Love" (2015). Il suo mediometraggio "Carne", girato nel 1991, invece, vinse a Cannes il premio della Settimana internazionale della critica. Con le sue tematiche forti e disturbanti e la sua predilezione per scene che sfumano nel cinema horror estremo, Noé ha sempre avuto delle affinità con Dario Argento. Non a caso, in "Climax", il cineasta argentino aveva reso omaggio al maestro del brivido, mostrando nella scena iniziale del film una videocassetta di Suspiria. Ma in fondo, Climax è una sorta di trasposizione lisergica e adrenalinica del capolavoro di Argento. A partire dall’ambientazione in una scuola di danza. Peraltro Gaspar pare avere proprio una venerazione per il film di Argento: lo si evince guardando "Summer of ‘21", il cortometraggio di sette minuti realizzato da Gaspar Noé per presentare la nuova collezione Primavera Estate 2021 della maison Saint Laurent. Dalla scelta di Charlotte Rampling che ricorda un po’ Joan Bennet la passando per le luci rossastre e per le atmosfere magiche e inquietanti, l’opera sembra attingere a piene mani a quell’immaginario fantastico e stregonesco di cui è composto il film del 1977.