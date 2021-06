Cannes, a Marco Bellocchio la Palma d'oro alla carriera

A Marco Bellocchio , il regista del Principe di Homburg, de La Balia , dell'Ora di Religione, di Vincere e del Traditore, solo per citare alcuni dei suoi film, andrà la Palma d'oro alla carriera. Lo ha annunciato oggi il Festival di Cannes che, dopo Jodie Foster , rende noto il secondo premio onorario dell' edizione 2021 in programma dal 6 al 17 luglio. Bellocchio presenterà anche, nella sezione Cannes Premiere, il suo nuovo atteso film: Marx può aspettare.

Il nuovo documentario 'Marx può aspettare'

approfondimento

Marco Bellocchio riceve la Laurea honoris causa dalla IULM

Venerdì 16 luglio, il regista 81enne, incontrerà il pubblico nell'ambito del "Rendez-vous avec... ". Marx può aspettare è un documentario dolorosamente personale in cui Bellocchio cerca di capire retrospettivamente il suicidio del fratello gemello all'età di 29 anni. Mescolando estratti dei suoi film e conversazioni con i suoi parenti, Bellocchio indaga sulla figura fraterna che più o meno direttamente è dentro la sua filmografia. Pierre Lescure, presidente del Festival di Cannes, nell'annuncio ufficiale ha sottolineato: "Marco ha sempre messo in discussione istituzioni, tradizioni, storia intima e collettiva. Con ognuna delle sue opere, quasi involontariamente, almeno il più naturalmente possibile, ha rivoluzionato l'ordine stabilito". Thierry Frémaux, Delegato Generale, ha aggiunto: "Dopo i suoi amici registi Bernardo Bertolucci, Manoel de Oliveira o Agnès Varda, siamo orgogliosi di premiare uno dei grandi maestri del cinema italiano. È un regista, un autore e un poeta. Onorarlo con una Palma d'onore è inevitabile, un gioco da ragazzi - ha detto Fremaux - per tutti coloro che ammirano il suo lavoro". Il film uscirà in Italia il 15 luglio, distribuito da 01 Distribution.