Cannes 2021, il poster: Spike Lee sotto le palme della Croisette

Festival di Cannes 2021, il programma completo. Moretti in concorso

Il protagonista del poster ufficiale 2021 è un gigante del cinema come Spike Lee, premiato due volte a Cannes (nel 1986 per Lola Darling e nel 1991 per Jungle Fever) e più volte in concorso: lo scatto di Bob Peterson & Nike sembra ritrarlo quasi in posa da selfie, con le leggendarie palme della Croisette sullo sfondo. “Il manifesto parla di impazienza, di mare, di ricordi personali del suo primo film girato nel caldo dell'estate del 1985 in bianco e nero, intriso di cultura urbana e popolare, Lola Darling, rappresentazione della comunità afroamericana fuori dagli stereotipi, e lo fa con uno sguardo tenero e malizioso che porterà da quel momento con se in quattro decenni di film sempre potenti senza trascurare l'intrattenimento”, si legge nel comunicato ufficiale che accompagna l'uscita del poster. Dalla “Repubblica Popolare di Brooklyn, New York”, di cui Spike Lee si è dichiarato cittadino, alla “Repubblica Popolare del Mondo del Cinema, Cannes”...