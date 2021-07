Cannes, ecco tutti i premi assegnati per le categorie minori

In attesa della cerimonia finale, si conoscono già alcuni dei premi minori. Aleksandra Odić, con Frida, è la vincitrice del Lights On Women Award. Mentre Unclenching the Fists, esordio alla regia di Kira Kovalenko, ha vinto la sezione Un Certain Regard della 74esima edizione Condividi:

A un passo dalla cerimonia finale del Festival di Cannes 2021, si conoscono già alcuni dei premi delle categorie minori. Aleksandra Odić dalla Germania con Frida, che racconta un incontro tra una giovane infermiera e il suo paziente, è la vincitrice del premio Lights On Women Award, in collaborazione con i Cortometraggi del Festival di Cannes e il programma di cortometraggi delle scuole internazionali di cinema. Mentre Unclenching the Fists, esordio alla regia di Kira Kovalenko, ha vinto la sezione Un Certain Regard della 74esima edizione (IL PROGRAMMA DELLA SERATA FINALE - TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SUL FESTIVAL).

Ad Aleksandra Odić il Lights On Women Award approfondimento Festival di Cannes 2021, tutti i film in concorso. FOTO È stata quindi Aleksandra Odić ad aggiudicarsi il Lights On Women Award. La scelta finale è stata determinata e annunciata dal Premio Oscar e Ambasciatrice L'Oréal Paris Kate Winslet - prima giurata del Premio - durante la cerimonia di premiazione alla cena Jeune Cinéma che si è svolta il 16 luglio a Cannes. Odić, in riconoscimento per il suo cortometraggio Frida, riceverà un sostegno finanziario di 30.000 euro. "Il cortometraggio mi ha commosso fino alle lacrime”, ha detto Kate Winslet in collegamento, lontana da Cannes a causa delle ristrettezze sanitarie. "La coraggiosa delicatezza e lo scarso uso del dialogo hanno creato un dolore interiore che richiede coraggio, bravura e una mano molto delicata. Sono fiduciosa che il premio Lights On Women Award aiuterà una nuova generazione di registe nella loro carriera, catturando anche temi unici ed estremamente rilevanti all'interno delle sfide del nostro mondo di oggi".