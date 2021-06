Kate Winslet nuova global ambassador L’Oréal

L'attrice, 45 anni, è stata scelta come testimonial del brand francese. “Ci vuole coraggio e forza per credere di valere” ha dichiarato lei Condividi:

Kate Winslet nuovo volto L’Oréal Paris. Il brand francese di beauty ha scelto l'attrice come global ambassador, andando così arricchire il team di prestigiose testimonial, tra le quali figurano anche Amber Heard e Elle Fanning.

Kate Winslet per L’Oréal approfondimento I film e le serie tv con Kate Winslet da non perdere. FOTO “Kate Winslet è una vera icona, come attrice e come donna forte” ha dichiarato Delphine Viguier-Hovasse, Presidente Globale di L’Oréal Paris. “Una voce che promuove l’empowerment con la mission di L’Oréal Paris: credere in se stesse affinché la prossima generazione di donne non debba mettersi in dubbio nemmeno per un secondo. Forte del suo talento nell’esaltare le storie delle donne e nel supportare coloro che non hanno voce, Kate Winslet condivide la vera ragion d’essere di L’Oréal Paris: incoraggiare le donne a conoscere il loro valore, a celebrare la loro bellezza e ad avere il coraggio di essere se stesse”.

Kate Winslet, le sue parole approfondimento Kate Winslet: “Conosco 4 attori gay che non possono fare coming out” L'Oréal Paris ha scelto Kate Winslet come nuova ambasciatrice globale per comunicare la mission del brand dedicata alle donne: "Non metterti mai in dubbio, tutte noi valiamo". “Ho dovuto impegnarmi a fondo per arrivare a non scusarmi per quella che sono e accettare i miei difetti", ha dichiarato l'attrice. "Commentavano la mia taglia, facevano stime sul mio peso, pubblicavano ipotetiche diete che stavo seguendo. Era difficile, orribile, sconvolgente da leggere. È un onore entrare nella famiglia delle Ambasciatrici L’Oréal Paris e affermare che serve coraggio e forza per credere che noi valiamo. A volte possiamo pensare di non valere nulla... Tutte abbiamo momenti come questi, è ciò che ci rende umane. Ma più ripetiamo queste parole e crediamo in tutto ciò che siamo realmente, indipendentemente da come ci percepiamo, più con il tempo e credendo in noi stesse, ci convinceremo che noi valiamo", ha detto ancora la star, premio Oscar nel 2009 per "The Reader - A voce alta".