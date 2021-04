Kate Winslet: “Conosco 4 attori gay che non possono fare coming out”

L'attrice premio Oscar, intervistata da The Times, ha parlato della situazione riguarda molti attori appartenenti all’Universo LGBT+ ma che per un motivo o per l’altro devono tenere nascosta la loro sessualità

Essere attori omosessuali ad Hollywood oggi ed essere costretti a nasconderlo. A rivelare la sconcertante verità è stata l’attrice Kate Winslet, che intervistata da The Times , ha parlato della situazione riguardante numerosi attori appartenenti all’Universo LGBT+ ma che per un motivo o per l’altro devono tenere nascosta la loro sessualità.

approfondimento

Germania, 185 attori e attrici fanno un coming out di massa

In particolare, la nota attrice di Titanic ha fatto sapere che alcuni dei suoi colleghi a Hollywood avrebbero paura a fare coming out. Sarebbero almeno quattro che non sono disposti a rendere pubblica la loro sessualità, in quanto sono terrorizzati dal fatto che per loro questo diventerebbe un ostacolo nel mondo del lavoro. L’attrice ha anche detto di conoscere "un noto attore" a cui un agente americano ha recentemente detto di mantenere segreto il fatto di essere bisessuale al fine di evitare future ripercussioni. La Winslet ha spiegato che l'industria cinematografica è colma di "moralismo, discriminazione e omofobia" e ha affermato che nascondere la propria identità sessuale è molto doloroso per gli attori che temono che le loro carriere possano essere compromesse dalla verità.