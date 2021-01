Kate Winslet rivela: "Dopo Titanic mi sono sentita bullizzata"

L’attrice ha raccontato del difficile periodo post-kolossal durante la sua ospitata al podcast WTF di Marc Maron. Body-shaming, critiche aspre e una pressione psicologica non facile da sopportare. “Onestamente mi sono sentita vittima di bullismo”, ha rivelato con rammarico la diva

Kate Winslet ha appena rivelato di essersi sentita vittima di bullismo dopo la sua interpretazione in Titanic, sfogandosi durante la sua ospitata al podcast WTF di Marc Maron.

L’attrice non ha passato un periodo facile dopo il suo primo importante ruolo cinematografico, quello di Rose nel kolossal diretto nel 1997 da James Cameron. Film che detiene numerosi record, tra cui quello di vittorie ai Premi Oscar (insieme a Ben-Hur e Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re), Titanic è stato di certo il trampolino di lancio della Winslet. Tuttavia lo scotto che ha dovuto pagare non è di certo trascurabile, come ha amaramente ricordato.

Kate Winslet: “Mi sono sentita vittima di bullismo”

"Dopo l'uscita di Titanic sono entrata in modalità auto-protettiva. Mi controllavano per il fisico, sono stata criticata molto e la stampa britannica con me è stata dura e poco cortese. A essere sinceri, mi sono sentita vittima di bullismo. Pensavo: questa cosa è terribile, mi auguro che passi. È passata, per fortun,a però questa cosa mi ha fatto capire che, se questa è la fama, allora non ero ancora pronta, assolutamente no”.

Un successo enorme, difficile da sopportare per l'allora 21enne attrice

Ricordiamo che l’attrice aveva soli 21 anni all’epoca dell’uscita di Titanic. E anche soli cinque titoli (minori rispetto a quel kolossal, chiaramente) nella sua filmografia ante-James Cameron.



La scelta di mantenere un profilo basso

“Stavo ancora imparando a recitare, non mi sentivo ancora pronta per i grandi lavori di Hollywood. Non ero intenzionata a commettere errori né a sprecare l’occasione che mi si presentava. Il mio obiettivo era stare in quel mondo, in quel gioco per tanto tempo. Quindi ho preferito cercare piccoli lavori in maniera tale da capire meglio il mio mestiere e per mantenere sia privacy sia dignità”.



Lo “scudo” di Kate Winslet? Forse la maternità

L'iniziale carriera di Kate Winslet

L’anno che la segna indelebilmente sia a livello professionale sia a livello personale è il 1997, quando raggiunge una popolarità incredibile impersonando la protagonista femminile di Titanic.



Nel 2022 dovremmo vederla in Avatar 2, diretta ancora una volta da colui che la lanciò nel cielo degli astri più brillanti della settima arte: James Cameron.