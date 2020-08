Kate Winslet parla della sua partecipazione in “Avatar 2”

Kate Winslet è una delle new entry di “Avatar 2” , il sequel del film campione d’incassi uscito nel 2009. La nuova pellicola, diretta come undici anni fa da James Cameron , arriverà nelle sale cinematografiche nel 2022, ma la produzione è già ben avviata e l’obiettivo è quello di realizzare un’opera al livello del primo capitolo, capace di vincere tre Premi Oscar nel 2010 (miglior fotografia, miglior scenografia, migliori effetti speciali).

Per il momento si sa poco della trama del nuovo film . Jake Sully e Neytiri hanno formato una famiglia e stanno facendo di tutto per stare insieme, ma devono lasciare la loro casa per esplorare le diversi regioni di Pandora. Una vecchia minaccia, però, tornerà per finire ciò che aveva iniziato 13 anni prima.

“Per interpretare Ronal, una creatura d’acqua, ho dovuto imparare a respirare sott’acqua. Ho trattenuto il fiato diverse volte, il mio record è di sette minuti e quattordici secondi”, aveva dichiarato Kate Winslet all’Hollywood Reporter. Accanto a lei ci saranno altre new entry come Vin Diesel, Cliff Curtis, Edie Falco, Oona Chaplin, mentre sono confermati nel cast i protagonisti del primo capitolo ovvero Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Dileep Rao.

KATE WINSLET E IL RAPPORTO CON JAMES CAMERON

L’attrice non ha più incontrato James Cameron davanti a una macchina da presa dopo “Titanic” e ha descritto questa seconda collaborazione come “qualcosa di fantastico”, affermando di avere anche apprezzato i cambiamenti fatti dal regista. In un’intervista rilasciata all’Hollywood Reporter aveva dichiarato: “È stato davvero meraviglioso per me lavorare di nuovo con Jim. Il tempo ha davvero cambiato. È diventato anche padre un paio di volte. È una persona molto più calma e pacata. Rilassato. Percepisci davvero quanto si stia divertendo di più questa volta rispetto al passato”.

QUANDO USCIRÀ “AVATAR 2”? ANNUNCIATI DIVERSI SEQUEL

La data di uscita di “Avatar 2” è già stata ufficialmente comunicata: il 16 dicembre 2022 nelle sale cinematografiche americane. Per il momento non sono ancora stati svelati i dettagli sulla distribuzione in Italia. Sono annunciati anche altri capitoli della saga sul Pianeta Pandora, uno ogni due anni: il terzo atto nel 2024, il quarto nel 2026 e “Avatar 5” nel 2028.