Avatar 2, svelati dettagli sulla trama

Proseguono i lavori per la produzione di “Avatar 2”, primo dei sequel che James Cameron ha in programma. L’arrivo al cinema è previsto per il 2021, nonostante i ritardi dovuti all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Intanto sul web circolano foto dal set e svariati dettagli, principalmente forniti dal produttore Jon Landau.

Questi ha deciso di fare un gran regalo ai fan di “Avatar”, lasciandosi sfuggire qualche dettaglio sulla trama del secondo capitolo della saga di James Cameron. Lo ha fatto nel corso di un’intervista a “RNZ”, spiegando come il film ruoterà intorno alla famiglia Sully e a tutto ciò che si è disposti a fare per riunire i propri cari: “In questo film Jake e Neytiri hanno creato una famiglia. Saranno però costretti a lasciare la propria casa. Si ritroveranno a viaggiare attraverso le differenti regioni di Pandora”.

Come preannunciato da rumors e foto dal set, vi sarà modo di conoscere molto meglio il mondo sottomarino di Pandora: “Passeranno un po’ di tempo insieme sull’acqua, intorno all’acqua e in acqua. Credo il pubblico cerchi un modo per sfuggire al mondo in cui vive. Un modo per allontanarsi dalle pressioni che hanno nella propria vita. È questa la chance che offre ‘Avatar’. Abbiamo l’opportunità di consentire loro una fuga verso un mondo incredibile, seguendo dei personaggi in maniera simile a quanto fatto da Peter Jackson ne ‘Il Signore degli Anelli’. Non vedo l’ora di farlo”.