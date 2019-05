Zoe Saldana: l'attrice è in 3 dei 5 film con maggiori incassi al box office

Tra coloro che stanno gongolando di più per gli oltre due miliardi di dollari raggiunti in undici giorni al botteghino da «Avengers: Endgame» - oltre ai produttori e capi della Disney, s’intende - c’è sicuramente Zoe Saldana, che nella pellicola dei supereroi interpreta il ruolo di Gamora, uno dei membri dei Guardiani della Galassia.

L’attrice statunitense è, infatti, prese in ben tre delle cinque pellicole che hanno incassato di più nella storia del cinema, superando il tetto dei due miliardi di dollari.

Oltre appunto ad «Avengers: Endgame», l’interprete è tra i protagonisti del capitolo precedente «Avengers: Infinity War» (sempre nel ruolo della letale assassina Gamora) e pure di «Avatar»: pellicola del 2009, diretta da James Cameron, che guida questa particolare classifica con due milioni e 800 mila dollari.

Zoe Saldana: la biografia

Figlia del dominicano Aridio Saldaña e della portoricana Asalia Nazario, Zoe è cresciuta nel Queens di New York. Ha perso il padre a causa di un incidente stradale quando ha soli nove anni ed è quindi costretta a trasferirsi - assieme alla madre e alle sorelle - nella Repubblica Dominicana.

Torna poi negli Stati Uniti al secondo anno di scuola superiore, esattamente quando comincia a studiare recitazione (prima, invece, andava a scuola di balletto in una prestigiosa accademia). Nel frattempo, per mantenersi, lavora come cassiera in un fast food.

Zoe Saldana: la carriera da attrice

Esordisce come attrice nel 1999, come guest star di un episodio di «Law & Order - I due volti della giustizia», mentre successivamente affianca Britney Spears nel bistrattato «Crossroads - Le strade della vita». La svolta avviene grazie a J.J. Abrams, che la sceglie per interpretare a Uhura nell’undicesima pellicola della saga di «Star Trek».

Da lì, è tutto in discesa, o perlomeno lo sembra. In una manciata di anni recita nel kolossal «Avatar», nel nuovo capitolo di «Star Trek», nel cinecomic «Guardiani della galassia» e nel biopic «Nina»: ruoli che, nell’insieme, le valgono la prestigiosa stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Zoe Saldana: la vita privata

Sul fronte privato, l’attrice è sposata dal giugno 2013 con l'artista italiano Marco Perego, che l’ha resa madre nel novembre 2014 di una coppia di gemelli (Cy Aridio e Bowie Ezio) e nel febbraio 2017 di un bellissimo maschietto (Zen).