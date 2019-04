Guardiani della Galassia Vol. 3, il ritorno di James Gunn

In origine era James Gunn. Poi il regista è stato allontanato dal progetto, ma ora Disney lo richiama tra le sue fila per il terzo capitolo della saga fumettistica sui Guardiani della Galassia, prodotta da Kevin Feige.



Guardiani della Galassia Vol. 3: Disney licenzia James Gunn



Il ritorno di James Gunn



Per capire come sono andate le cose è necessario compiere un passo indietro: la scorsa estate sono venuti alla luce dei vecchi tweet ad opera del regista, con contenuti poco politicamente corretti su temi delicati come olocausto, pedofilia e stupro. I post risalivano a dieci anni prima e Gunn non ha tardato a scusarsi pubblicamente per le frasi infelici, ma Disney non poteva certo accostare la sua immagine ad una tale faccenda, così lo ha “licenziato”. Almeno fino ad oggi, quando la casa cinematografica ha deciso di riammetterlo nella produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3.



Guardiani della Galassia Vol. 3, ecco cosa aspettarsi



Io sto con James Gunn



A convincere Disney a fare marcia indietro, tornando sulla decisione, è stata (anche) una lettera aperta firmata da attori e professionisti dell’universo dei cinecomic Marvel, che hanno parlato della loro esperienza al fianco di Gunn, sottolineando l’interesse a continuare a lavorare insieme a lui: “Essere nei film dei Guardiani della Galassia è stato un grande onore per ognuno di noi. Non possiamo lasciar passare questo momento senza esprimere il nostro amore, sostegno e gratitudine per James (...) Ognuno di noi non vede l'ora di collaborare ancora con il nostro amico in futuro”. La lettera integrale è stata condivisa sui social network (leggi qui). Anche i fan si sono mobilitati, lanciando una petizione su Change.org che ha raccolto oltre 335 mila firme (comprese quelle del regista Joe Carnahan, dell'attrice Selma Blair e di David Dastmalchian, nel cast di Ant-Man and the Wasp) per chiedere alla Disney di reintegrare Gunn al timone della pellicola.



James Gunn dirigerà Suicide Squad 2



James Gunn per Guardiani della Galassia Vol. 3



Dunque, tutto torna ai piani originari: a dirigere Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà James Gunn (che sta lavorando anche al sequel di Suicide Squad di DC). Il regista online ringrazia Disney per la decisione e tutti suoi sostenitori, dicendosi "entusiasta di continuare a fare film che indagano i legami dell'amore che ci lega tutti". D’altronde, come si poteva immaginare il terzo capitolo della serie senza di lui? Gunn segue il progetto sin dagli esordi, nel 2014, quando il primo film ha riscosso oltre 773 milioni di dollari di incasso nel mondo, seguito nel 2017 dal sequel, a quota 863 milioni di incasso. Non è dunque un caso se fra i primi sostenitori del suo ritorno spiccano le star dei primi due film della serie, tra cui Bradley Cooper, Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel e Dave Bautista.