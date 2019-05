“Avengers: Endgame” sta dominando le classifiche di tutto il mondo avviandosi verso la conquista del record assoluto per la pellicola con il più alto incasso di sempre nella graduatoria in cui non viene tenuta in considerazione l’inflazione dei prezzi.

Il lavoro dei fratelli Russo (qui le foto più belle della premiére) sta riscuotendo un successo stratosferico che gli ha permesso di ottenere un botteghino globale di oltre 2.188.000.000 di dollari che gli hanno fatto scavalcare “Titanic” e agguantare il secondo posto dietro ad “Avatar” di James Cameron, al momento saldo in prima posizione con circa 2.700.000.000 di dollari.

Il capitolo finale dei supereroi non ha disatteso le aspettative del pubblico che ha notevolmente apprezzato il lavoro fatto dai fratelli Russo.

Nei giorni scorsi il magazine Los Angeles Times ha intervistato la coppia di registi che si è espressa sul film parlando delle sensazioni provate nel girare il capitolo conclusivo, il record di incassi e del possibile futuro di uno dei personaggi più celebri.

Anthony Russo: “C’è un po’ di tristezza”

L’intervista si è aperta parlando delle sensazioni per la fine della celebre saga, queste le parole di Anthony Russo: “È un mix di emozioni davvero complicato per noi. Questo è tra i nostri lavori preferiti realizzati come registi, quindi arrivati alla conclusione, c’è un po’ di tristezza nell’allontanarsi. Allo stesso tempo, siamo estremamente convinti che tutte le storie belle devono avere scommesse e finali. Quindi per noi aver avuto l’opportunità di raccontare il capitolo finale in quella storia è stata una grande opportunità e un privilegio. Inoltre, è stata una storia difficile da narrare. Parlo a nome mio e di Joe, questo è un momento in cui abbiamo perso il controllo del film e lo abbiamo sviluppato in favore del pubblico, c’è sicuramente un senso di sollievo”.

Anthony Russo: “Il box office è il riflesso dell’apprezzamento del pubblico”

Il magazine Los Angeles Time ha poi chiesto ad Anthony la reazione agli incassi record ottenuti dalla pellicola, questo il commento del regista: “Per noi, il box office è davvero soltanto il riflesso dell’apprezzamento del pubblico. Ci siamo messi a dura prova perché amiamo questi personaggi e queste storie. Siamo cresciuti con la mitologia e collezionando libri di fumetti. E questi erano i film che volevamo vedere e ora abbiamo avuto la possibilità di farli. Come bambini, siamo usciti da “Star Wars: Episodio V - L'Impero colpisce ancora” o “Indiana Jones” avendo avuto uno spettacolo davvero intenso, cultura pop ed esperienze cinematografiche. Noi abbiamo voluto, e ci è stato richiesto di dare, questo tipo di esperienza al pubblico di tutto il mondo.

Infine Anthony si è anche espresso sul destino di uno dei personaggi più celebri, ovvero Loki, interpretato dal talentuoso attore inglese Tom Hiddleston: “Loki potrebbe assolutamente essere vivo in una timeline alternativa”.