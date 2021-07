Festival di Cannes 2021, serata finale: i favoriti per la Palma d'Oro

Giornata di premiazioni a Cannes, con i pronostici che parlano di tre film in lotta per la Palma d’Oro: “Drive My Car”, “Petrov’s Flu” e “Red Rocket” Condividi:

Dodicesima e ultima giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes. Largo dunque ai film premiati di questa edizione, decretati dalla giuria guidata da Spike Lee. Il celebre regista ha fatto la storia con la propria presenza. Si tratta, infatti, del primo afroamericano a ricoprire il ruolo di presidente di giuria per l’assegnazione della Palma d’Oro. Al suo fianco spazio a Mati Diop, Jessica Hausner, Kleber Mendonça Filho, Maggie Gyllenhaal, Song Kang-Ho, Mylène Farmer, Mélanie Laurent e Tahar Rahim.

approfondimento Festival di Cannes 2021, tutto quello che c'è da sapere Una giornata speciale per Marco Bellocchio. Il regista italiano è stato coinvolto in una tre giorni molto intensa in questa spettacolare kermesse. Ha tenuto una masterclass e presentato il suo nuovo film, “Marx può aspettare”, dedicato al fratello Camillo. Nell’ultimo appuntamento, infine, riceverà la Palma d’Oro alla carriera.

Le previsioni per la Palma d’Oro approfondimento Festival di Cannes 2021, tutti i divi più attesi sulla Croisette. FOTO A un passo dalla cerimonia finale del Festival di Cannes 2021 non possono mancare le previsioni del caso. Un grande favorito sembra essere “Drive My Car” di Ryusuke Hamaguchi. Per quanto sorprendente, stando alle valutazioni iniziali, sarebbe stato scalzato, dunque, “Petrov’s Flu”. Il film del regista giapponese racconta di un regista teatrale che riesce a superare il lutto per la morte di sua moglie. Riesce a farlo portando in scena uno spettacolo, un dramma di Cecov. La donna che gli organizzatori gli pongono al fianco sarà la protagonista di questa rinascita. Non è da escludere, però, la sorpresa “Red Rocket” di Sean Baker, che pare abbia conquistato non poco Spike Lee, così come “Les Olympiades” di Jacques Audiard. Ad annunciare i premi sarà la madrina Doria Tillier, che premierà con la Palma d’Oro, il Gran Prix speciale della giuria, il Premio al miglior attore e alla miglior attrice, il Premio alla regia, alla sceneggiatura e il Premio della Giuria.