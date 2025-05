10 cose che odio di te, il primo sequel è in lavorazione

10 cose che odio di te potrebbe presto tornare con un sequel. Anzi, con tre.

Intervistato da People, Gil Junger, regista della rom-com diventata un vero e proprio cult, con protagonisti il compianto Heath Ledger e Julia Stiles, ha dichiarato di essere al lavoro su una trilogia sequel col produttore Andrew Lazar.

Il primo film si intitolerà 10 Things I Hate About Dating e sarà seguito da 10 Things I Hate About Marriage e da 10 Things I Hate About Kids. Il primo, che in italiano può essere tradotto come "10 cose che odio degli appuntamenti", è attualmente in fase di sviluppo.

L'idea di Gil Junger

Gil Junger ha affermato che gli piacerebbe molto lavorare di nuovo con Julia Stiles perché il suo personaggio in 10 cose che odio di te, Kat Stratford, "ha davvero parlato alle giovani donne in modo molto potente". Non solo: ha anche menzionato Larry Miller, che interpretava il padre di Kat, parlando di un suo ritorno, seppur ammettendo di non aver ancora pensato molto. "Se il cast originale funzionasse, e potessi avere qualche cameo, ne sarei felicissimo", ha detto.