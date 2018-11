Spice Girls, progetto di tour senza Victoria Beckham

È stata annunciata ufficialmente la reunion delle Spice Girls, questa volta senza Victoria Beckham. In programma un tour in Inghilterra

Le Spice Girls hanno annunciato il loro primo tour dopo oltre un decennio, con sei date nel Regno Unito nel giugno del prossimo anno. Già nelle ultime ore era circolata una voce insistente sulla reunion delle cinque ragazze, ma proprio oggi è arrivata l’ufficialità ma con una novità. Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner e Melanie Chisholm hanno rivelato i dettagli del tour della reunion in un video pubbicato sui social media. Victoria Beckham “Posh Spice” non prenderà parte. Il gruppo inizierà il tour all'Etihad Stadium di Manchester il primo giugno 2019. Il quartetto si esibirà anche a Coventry, Sunderland, Edimburgo e Bristol, terminando allo stadio di Wembley di Londra. Saranno supportati da Jess Glynne. Il video pubblicato è nello stile di un notiziario e vede le ragazze litigare per l'outfit di Geri prima di irrompere con una voce fuori campo che dichiara il tour delle Spice Girls come "un annuncio shock".

L'annuncio della reunion tramite social

Nel comunicato stampa è precisato che Victoria gestisce un marchio di moda multimilionario, non si unirà alle ragazze in tour a causa di "impegni di lavoro". In una dichiarazione, ha detto: «Essere nelle Spice Girls è stata una parte estremamente importante della mia vita e auguro alle mie ragazze tanto amore e divertimento mentre tornano in tour, so che metteranno su uno spettacolo incredibile e i fan del passato e del presente si divertiranno un mondo!». Lunedì scorso, Mel B ha annunciato che ci sarebbe stato anche un tour mondiale da seguire, aggiungendo che sperava ancora che Victoria fosse presente in alcuni degli spettacoli. «Siamo solo noi quattro: spero che Victoria si unisca a noi ad un certo punto», ha detto la cantante «Sarebbe un peccato se non lo facesse». Dopo l'annuncio del tour, Geri ha dichiarato: «Sono così eccitato, insieme celebriamo il potere delle ragazze con i nostri fan e la prossima generazione e tutti sono i benvenuti».

Sarà Jess Glynne a fare da supporto

L’artista Jess Glynne, che farà da supporto durante il tour, ha twittato la sua eccitazione di entrare a far parte dell'iconico gruppo di ragazze in tour. Emma Bunton ha parlato invece dello spettacolo su Heart Radio: «Sono così felice, sarà fantastico». A febbraio le cinque ragazze hanno pubblicato una foto sui social media, dicendo che stavano progettando di lavorare insieme su nuovi progetti. Da quel momento le voci su una reunion si sono fatte sempre più insistenti con un tour e anche un nuovo album in progetto. Le Spice Girls si sono esibite per l’ultima volta alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra 2012. Nel 2000 dopo la partenza di Geri Halliwell, le ragazze avevano continuato senza di lei pubblicando il terzo album in studio intitolato “Forever”. Tutti e cinque i membri del gruppo “Spice Girls” erano ritornate per un tour reunion nel 2007 chiamato “The Return of the Spice Girls”