Christina Aguilera rilascia il trailer del nuovo video di "Wonderland"

Christina Aguilera è tornata a calcare i palchi americani dopo 10 anni di assenza dai live. La star promuove con un tour e un nuovo disco la sua ritrovata ispirazione musicale, la quale sembra non volersi più fermare. Di recente, infatti, Xtina ha lanciato un nuovo singolo, “Wonderland”, il quale non appare nella tracklist del disco ma sembra essere un progetto tutto nuovo.

Wonderland

Il disco “Liberation” è uscito il 15 giugno del 2018, ma Christina Aguilera sembra non avere nessuna intenzione di chiudere l’anno. Durante le fasi americane del suo “The Liberation Tour”, infatti, Xtina ha promosso un nuovo singolo, un pezzo che non appare nella tracklist del disco appena uscito ma che ha già l’aria di un nuovo successo: “Wonderland”. Della traccia, e in particolare a quale progetto essa appartenga, ancora si sa poco. Il primo novembre, però, la Aguilera ha pubblicato su Twitter un teaser che lascia presagire l’imminente uscita del video musicale.

“Welcome to my Wonderland”, scrive la star, lasciando intendere che il breve teaser non è che un piccolo assaggio di ciò che sta per arrivare. Sulla data di uscita del progetto non sono ancora state rilasciate informazioni ufficiali.

Il ritorno dopo 10 anni

Liberation è uscito a giugno e porta con sé una nuova cifra artistica per una delle popstar più amate di sempre. Dopo 10 anni di stop alla carriera per fare la mamma, Christina Aguilera è di nuovo sul palco e nessuno la può fermare: «Con questo album ho deciso di semplificare la mia musica e ritrovare me stessa,» ha spiegato a Cosmopolitan, «L’amore vero è l’arte che ho infuso nel processo creativo, senza cercare una formula specifica per tentare di rimettermi al passo con i grandi. Voglio fare qualcosa di mai visto prima per un pop show: qualcosa di fresco e interessante».

Christina Aguilera non è estranea alle influenze esterne. Dopo il disco dalle sonorità elettroniche “Bionic”, infatti, “Liberation” sembra prendere a piene mani dalle influenze moderne che l’hip-hop sta avendo sull’industria musicale. «Non c’è niente di meglio di un beat hip-hop,» spiega poi al Billboard, «Alla fine, sono una cantante soul. Quando svisceri la parola “popstar” e le cose che ho fatto, capisci che cantare con l’anima è sempre stato il mio obiettivo primario, la mia radice. Mi baso su questo». ”Liberation” include alcuni brani in collaborazione, tra cui la traccia “Fall in Line” con Demi Lovato e “Accelerate” con Ty Dolla $ign e 2Chainz.

Ad accompagnarla nel corso del “The Liberation Tour”, dietro le quinte, c’è stata la figlia di 4 anni, Summer Rain, che la ha seguita in ogni tappa. Un cambiamento radicale rispetto all’ultima tournée, avvenuta ormai nel 2008. «Mi sento una nuova artista: è un’esperienza così rigenerante. È una cosa di cui avevo davvero bisogno, e vado avanti senza serbare troppe aspettative,» ha raccontato al People.