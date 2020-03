Le Little Mix sono pronte per aprire la loro nuova era discografica. La partenza ufficiale avverrà venerdì 27 marzo con la pubblicazione del singolo “ Break Up Song ”, scopriamo insieme tutti i dettagli dell’imminente ritorno di Jesy Nelson , Perrie Edwards , Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall .

di Matteo Rossini

La sesta era delle Little Mix sta per iniziare! Pochi giorni fa Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall hanno pubblicato un video riassuntivo degli ultimi anni facendo rivivere a milioni di fan i momenti più iconici legati all’uscita dell’ultimo album in studio.

Little Mix: il nuovo singolo è “Break Up Song”

Nei mesi scorsi alcuni rumor hanno parlato del ritorno in studio di registrazione delle quattro ragazze senza però anticipare un’eventuale data per la distribuzione del nuovo materiale, ma le popstar hanno sorpreso tutti. Infatti, poche ore fa le Little Mix hanno pubblicato il teaser che apre la loro sesta era musicale, stiamo parlando del filmato di lancio del singolo “Break Up Song”.

L’annuncio ha immediatamente mandato in visibilio i fan che non si sarebbero mai aspettati un’uscita in questi mesi, nel giro di poco tempo il post ha ottenuto decine di migliaia di like e oltre mezzo milione di visualizzazioni. In seguito, le ragazze hanno anche rivelato la data di uscita della canzone, ovvero venerdì 27 marzo; in aggiunta, il gruppo ha anche condiviso il primo scatto ufficiale che mostra il visual che probabilmente caratterizzerà il loro nuovo lavoro.