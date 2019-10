Halloween: i 5 video musicali a tema più iconici di sempre

@Getty Images

Dai Backstreet Boys alle Little Mix passando ovviamente per Michael Jackson , scopriamo insieme cinque video musicali iconici dedicati alla festa più spaventosa dell'anno .

Backstreet Boys - “Everybody (Backstreet's Back)” (1997)

Il video, dalla durata di oltre sei minuti, conta al momento oltre duecento milioni di visualizzazioni su YouTube, simbolo della grande popolarità della canzone che resta ancora uno dei più grandi successi pop di sempre dopo oltre vent’anni dalla sua uscita. Nel filmato i Backstreet Boys mescolano outfit indimenticabili e coreografie catchy ad arrangiamenti pop, il risultato non può che essere straordinario.

Rihanna - “Disturbia” (2008)

Facciamo ora un salto in avanti e arriviamo al 2008 quando Rihanna lancia “Disturbia”, brano che unisce sonorità pop ad arrangiamenti r’n’b ed elettronici. Il singolo diventa una delle canzoni dei più famose della cantante grazie anche a un video in cui la festa più spaventosa dell’anno è il tema centrale.

Shakira - “She Wolf” (2009)

Bella, sensuale e provocante. Shakira (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) ammalia il pubblico all'interno del video di “She Wolf” nel quale si mostra come un animale in gabbia. Il testo della canzone accompagna l’atmosfera, questo un estratto: “A domesticated girl that's all you ask of me / Darling it is no joke, this is lycanthropy / Moon's awake now, with eyes wide open / My body is craving, so feed the hungry”.

Little Mix - “Black Magic” (2015)

“Black Magic” è il singolo che ha affermato le Little Mix nell’Olimpo della musica pop. All’interno della canzone Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall parlano di una magia fatta per far innamorare un ragazzo, questa una parte del testo: “Take a sip of my secret potion / I’ll make you fall in love / For a spell that can't be broken / One drop should be enough / Boy, you belong to me / I got the recipe / And it's called black magic”.