Halloween: 10 tutorial per truccarsi da paura

Dallo scheletro a IT passando per Malefica , il celebre personaggio interpretato da Angelina Jolie , scopriamo insieme dieci tutorial per un make-up perfetto per la notte di Halloween .

Halloween è la vostra festa preferita ma non avete ancora deciso cosa indossare? L’idea di andare in giro mascherati non vi fa più stare nella pelle? Siete ancora dubbiosi su quale costume puntare quest’anno? Ecco allora dieci tutorial caricati su YouTube per avere un look da paura.

Halloween: truccarsi da paura

Ogni anno la notte del 31 ottobre (qui potete trovare tutte le foto più belle delle maschere più incredibili delle star) migliaia di persone decidono di mascherarsi per bussare alle porte dei vicini, partecipare a una festa in discoteca o per divertirsi con gli amici durante una cena a casa.

Nelle ultime ore il motore di ricerca più famoso al mondo ha lanciato Google Freighgeist che consente di conoscere le maschere più ricercate in tempo reale negli Stati Uniti d’America. In questo momento al primo posto troviamo IT, uno dei personaggi più iconici del mondo della settima arte.

Tuttavia, se avete ancora qualche su dubbio sul vostro costume, ecco dieci tutorial che faranno al caso vostro: dalla bambola assassina all'alieno passando anche per Malefica, il personaggio interpretato da Angelina Jolie all’interno di “Maleficent: Signora del male” (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice).

1. Lo scheletro

La protagonista del primo tutorial è niente di meno che Kylie Jennier, membro della famiglia Kardashian.