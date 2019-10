Halloween: Google svela i costumi più ricercati del 2019

La notte più terrificante dell’anno è ormai dietro l’angolo. A due settimana circa da Halloween, il motore di ricerca più famoso al mondo ha lanciato Google Frightgeist, una sezione speciale del sito dove poter scoprire i costumi preferiti dagli utenti sulla base delle ricerche effettuate negli ultimi giorni. I dati, elaborati tramite Google Trends, permettono un continuo e costante aggiornamento dei risultati.

Google Frightgeist: tutto sulle maschere di Halloween

Giovedì 31 ottobre si celebrerà la notte più spaventosa e divertente dell’anno. Nel corso del tempo la maschera ha assunto sempre maggior importanza fino a diventare un vero e proprio vanto per chi decide di festeggiare Halloween indossando i panni di una creatura misteriosa o di un personaggio cinematografico (qui potete trovare tutte le foto dei costumi di Halloween più incredibili delle star).

Da qualche ora Google Frightgeist mostra i trend del momento negli Stati Uniti d’America permettendo di conoscere quali sono le maschere più ricercate sul suolo a stelle strisce e quali sono i costumi più popolari in una determinata area, insomma, un modo veloce e affidabile se non ci si vuol vestire come i vicini di casa o se si vuol esser certi di optare per la maschera preferita dagli abitanti di una determinata città.

Il sito, realizzato con una grafica ricordante gli anni ’80, presenta anche altre caratteristiche, come ad esempio la possibilità di individuare un costume sulla base di alcune categorie: spokiness, uniqueness, style e trend meter.

Halloween: i trenta costumi più ricercati su Google

Veniamo ora alla classifica delle maschere più ricercate su Google negli Stati Uniti d’America. Al momento il costume preferito è quello del protagonista di “IT”, secondo posto per la strega e medaglia di bronzo per l’intramontabile Spider-Man. Da segnalare anche la presenza di maschere apparentemente non appartenenti alla festa di Halloween, tra queste il vestito da unicorno, sirena e ninja.

Ecco la classifica delle prime trenta posizioni del momento: