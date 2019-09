Little Mix a Milano: i 5 momenti più belli del concerto

Le Little Mix sono state protagoniste di un concerto esplosivo al Forum di Assago. Jesy , Perrie , Leigh-Anne e Jade hanno infiammato il pubblico con la seconda data dell'atteso " LM5: The Tour ". Riviviamo insieme i cinque momenti più belli della serata.

Ieri sera le Little Mix hanno incendiato il Forum di Assago. Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall hanno conquistato il Bel paese con la seconda data dell’esplosivo “LM5: The Tour”.

Il gruppo ha messo in piedi uno show in cui girl power e messaggi di supporto alla comunità LGBTQ+ sono stati il minimo comun denominatore tra musica pop, coreografie strepitose, performance vocali straordinarie e visual innovativi curati nei minimi dettagli. Scopriamo insieme i cinque momenti più belli della serata.

1. La risposta Piers Morgan

Negli scorsi mesi le ragazze sono state al centro dei media britannici per una faida con il conduttore televisivo Piers Morgan che le ha accusate di utilizzare i loro corpi per vendere più copie degli album. La battaglia mediatica ha preso il via con l’uscita del video di “Strip” in cui Jesy, Jade, Perrie e Leigh-Anne si sono mostrate senza veli, completamente ricoperte degli insulti ricevuti negli anni e soprattutto senza ricorrere all’utilizzo di Photoshop come messaggio a sentirsi belli con se stessi nonostante le imperfezioni.

Dopo alcune settimane di fuoco incrociato, una sorta di calma sembrava essere tornata tra il gruppo e il conduttore fin quando le ragazze hanno deciso di rispondere aprendo il loro show con il video in cui Piers Morgan le ha accusate e sfidate ad andare ospiti nella sua trasmissione: “Come and say it to my face”. Le parole in questione sono le stesse presenti anche all’interno di “Wasabi”, uno dei brani contenuti nell’ultimo disco di inediti “LM5” e proprio quella frase, ripetuta fino all’esplosione, ha aperto le danze allo show di ieri sera. Le ragazze non hanno indietreggiato di un centimetro rispondendo per le rime a Morgan.

2. Le lacrime di Jesy

Nei giorni scorsi Jesy Nelson ha presentato il documentario in cui ha rivelato di aver tentato il suicidio per i messaggi di odio ricevuti negli anni. Il filmato ha sconvolto l’opinione pubblica sollevando una grande ondata di supporto verso la ragazza che ieri sera è esplosa in lacrime durante l’esibizione di “The Cure”, brano che racconta del ritrovamento di se stessi dopo un momento di grande buio. La parte più toccante è stata quando anche Perrie è scoppiata a piangere dopo aver guardato Jesy, poi circondata immediatamente dall'abbraccio delle ragazze.

3. Un amore arcobaleno

Un altro momento molto emozionante è stata l'esibizione di “Secret Love Song”, brano che racconta dell’impossibilità di due ragazzi di amarsi alla luce del sole. Le Little Mix hanno eseguito la canzone su un grande palco in aria avvalendosi quasi esclusivamente delle loro voci. L’acuto finale di Leigh-Anne è stato accompagnato da un grande arcobaleno di coriandoli che ha avvolto tutto il pubblico del Forum.

4. “Shout Out to My Ex”: il girl power

L’esibizione di “Shout Out to My Ex” è stata sicuramente una delle preferite da parte del pubblico che si è scatenato sul brano che invita a proseguire per la propria strada nonostante le ferite lasciate da una relazione finita male. Le Little Mix hanno dimostrato ancora una volta di essere la massima rappresentazione del girl power.

5. Messaggi d’amore

Chiudiamo infine con i messaggi ripetuti costantemente per tutto il concerto a credere sempre in se stessi. Insomma, le Little Mix hanno portato una vera e propria ondata di amore e voglia di vivere al pubblico del Forum.