Jesy Nelson , cantante delle Little Mix , ha raccontato uno dei momenti più bui della sua vita. La popstar, classe 1991, si è confessata a cuore aperto per cercare di sensibilizzare sul tema.

Mercoledì 18 settembre le Little Mix arriveranno al Forum di Assago per la seconda esplosiva data dell’attesissimo “LM5 Tour”, la nuova serie di concerti con cui la girl band girerà il mondo nei prossimi mesi toccando Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Spagna, Germania, Francia e molte altre nazioni.

Little Mix: un fenomeno senza precedenti

Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall sono uno dei fenomeni musicali più importanti degli ultimi decenni, basti pensare che il gruppo è riuscito a superare le vendite delle Spice Girls nel Regno Unito diventando anche la girl band con il più alto debutto nella classifica Billboard degli album più venduti negli Stati Uniti d’America.

Nel corso degli anni le Little Mix hanno saputo dare prova di un talento straordinario realizzando lavori in grado di vendere centinaia di migliaia di copie, parallelamente Leigh-Anne, Jade, Perrie e Jesy si sono schierate sempre in prima linea per combattere importanti battaglie come quella a sostegno della comunità LGBTQ+, quella contro le discriminazioni razziali e quella a favore del girl power.

Jesy Nelson: il cyberbullismo

Alcuni giorni fa Jesy, classe 1991, ha annunciato l’uscita di un documentario riguardante gli ultimi anni della sua carriera. Se in un primo momento il pubblico ha pensato potesse essere un racconto della vita felice e spensierata della ragazza, la pubblicazione del trailer ha subito scosso tutti.

Il filmato ha svelato che il lavoro parlerà delle difficoltà affrontate dalla ragazza nel corso degli anni, ovvero il cyberbullismo e il bullismo che hanno portato Jesy a tentare il suicidio nel novembre del 2013.

Jesy Nelson: "Ne ero completamente devastata"

Stando alle prime indiscrezioni emerse online, come quelle riportate dal magazine “Hello!”, Jesy ha confessato quanto gli insulti sul suo fisico l’abbiano portata al momento più buio della sua vita: “La mia routine era svegliarmi, andare su Twitter e cercare tutti i peggiori insulti che venivano scritti su di me. Cercavo cose come 'Jesy grassa’ o ‘Jesy brutta” e guardavo cosa usciva fuori. Alcune volte non avevo neanche bisogno di fare quello, mi bastava scrivere ‘Jesy’ e potevo vedere tutte le cose orribili. Tutti mi dicevano di ignorarle, ma ne ero dipendente".

Jesy: "Non potevo più tollerare tutto quel dolore"

Arriviamo poi al novembre del 2013 quando Jesy si esibisce con le compagne, in quel periodo la ragazza ha preso qualche kilo, i commenti non si fanno attendere e la cantante ne è devastata: “Ho sentito che fisicamente non potevo più tollerare tutto quel dolore”.

Fortunatamente la ragazza è stata salvata dal fidanzato di allora, oggi Jesy ha deciso di raccontare tutto ciò per cercare di sensibilizzare il più possibile l’opinione pubblica sul tema. Una donna bella, forte e coraggiosa!