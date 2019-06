Spice Girls: le 5 canzoni più famose

@Getty Images

Mai nessuno potrà essere come loro. Le Spice Girls non sono soltanto la girl band più famosa della storia, ma le ragazze incarnano un vero e proprio stile di vita . Ecco le cinque canzoni più iconiche.

Sabato si è concluso lo “Spice World – 2019 Tour”, la serie di concerti che ha segnato il ritorno della girl band più iconica, famosa, popolare e di successo della storia della musica pop. Emma Bunton, Mel B, Geri Halliwell e Mel C hanno infiammato otto città del Regno Unito e dell’Irlanda con una tournée senza precedenti. Nell’autunno del 2018 Baby, Ginger, Scary e Sporty hanno annunciato la reunion mandando in visibilio il pubblico di tutto il mondo. La risposta da parte dei fan ha superato ogni più rosea aspettativa tanto da costringere le ragazze ad aumentare le date per la richiesta folle di biglietti, volatilizzati in pochissimi minuti. Tredici concerti sold out davanti a un totale di oltre 700.000 persone hanno sancito il successo e l’importanza delle Spice Girls, un fenomeno mediatico unico nel suo genere. “Never Give Up On The Good Times” È il 1994 quando cinque ragazze rispondono a un annuncio per formare una girl band, il resto è storia. Le Spice Girls hanno segnato milioni di persone rivoluzionando la società a suon di girl power ed emancipazione femminile. I loro brani hanno riscritto la storia della musica, uno dei più celebri è sicuramente “Never Give Up On The Good Times” in cui le Spice Girls ricordano come sia fondamentale concentrarsi sempre sulle vibrazioni positive.

“Spice Up Your Life”

“Spice Up Your Life” non è una canzone ma uno stile di vita. Il brano è stato scelto per aprire tutti i concerti dello “Spice World – 2019 Tour” perché nessun altro brano sarebbe stato in grado di descrivere a pieno le energie, i messaggi e l’importanza della musica del gruppo.

“Holler”

“Holler” fu il primo singolo senza Geri e venne scelto per lanciare l’album “Forever”. Ancora una volta le ragazze rimarcarono il concetto del girl power continuando la loro rivoluzione a suon di pop.

“Headlines (Friendship Never Ends)”

Nel 2007 esce “Greatest Hits” in cui Emma, Geri, Mel C, Victoria e Mel B (qui le foto più belle di ieri e di oggi) racchiudono tutti i loro brani più famosi ma le ragazze decidono anche di sorprendere il pubblico rilasciando un inedito. A distanza di oltre dieci anni dal loro debutto, il messaggio è chiaro: l’amicizia non finirà mai.

“Wanna Be”

Iniziare la lista dei brani con “Wanna Be” sarebbe stato scontato, forse anche per questo motivo il singolo è stato l’ultimo della scaletta del tour come a suggellare la loro musica in eterno.