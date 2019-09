Little Mix: le canzoni più belle dell'esplosiva girl band

@Getty Images

Le Little Mix hanno riscritto la storia della musica battendo addirittura alcuni record delle Spice Girls. Parallelamente Jesy Nelson , Perrie Edwards , Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock hanno utilizzato la loro popolarità per combattere battaglie in prima linea, come quella contro le discriminazioni razziali e quella in supporto della comunità LGBTQ+ . Scopriamo insieme i cinque singoli più belli delle Little Mix .

Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall non sono soltanto le componenti delle Little Mix ma anche quattro ragazze che hanno deciso di condividere messaggi, sostenere battaglie e sensibilizzare l’opinione pubblica su numerosi temi. Little Mix: la band che è riuscita a battere le Spice Girls Le Little Mix sono un fenomeno mediatico senza precedenti, basti pensare che il loro primo album “DNA” è riuscito a battere il record delle Spice Girls diventando la girl band con il più alto debutto nella classifica americana Billboard grazie al quarto posto, due gradini sopra Emma, Geri, Victoria, Mel C e Mel B. Tuttavia questa non è stata l’unica volta che Jade, Leigh-Anne, Perrie e Jesy sono riuscite a battere le Spice Girls, infatti nel 2018 il loro album “Glory Days” è arrivato a ben sessantanove settimane consecutive all’interno della Top40 dei dischi più venduti del Regno Unito, risultato che nessuna girl band aveva mai ottenuto. Little Mix: la grinta delle ragazze Negli anni le Little Mix hanno venduto milioni di copie, conquistato dischi di d’oro e di platino, raggiunto la prima posizione di numerose classifiche e realizzato video in grado di ottenere centinaia di milioni di visualizzazioni grazie al talento straordinario, all’amicizia vera e all’essere rimaste semplicemente se stesse. Inoltre Perrie, Jesy, Jade e Leigh-Anne hanno utilizzato la loro enorme popolarità per sensibilizzare la società su tematiche importanti, tra le loro battaglie spiccano quella contro le discriminazioni razziali e quella a supporto della comunità LGBTQ+, tralasciando ovviamente la tematica principale presente in tutti i loro lavori, ovvero il girl power. Scopriamo insieme i cinque singoli più belli delle Little Mix. “Wings” (2012) È il 2012 quando le ragazze pubblicano il loro primo inedito, si tratta di “Wings”, un brano scritto in quattro che invita a non mollare mai continuando sempre a credere nei propri sogni. La canzone diventa una delle più iconiche del gruppo ottenendo un successo straordinario grazie anche alle tematiche trattate. Nel 2017 le Little Mix vengono chiamata a esibirsi all’evento “One Love Manchester” dove cantano proprio il singolo dopo un discorso per ricordare le vittime invitando i presenti a non farsi mai intimorire dalle negatività della vita.

“Shout Out to My Ex” (2016)

Quella che sembrava essere la vostra anima gemella vi ha lasciato? Pensavate fosse impossibile la vita senza quella persona? Le Little mix dedicano una canzone ai partner che ci hanno fatto soffrire. “Shout Out to My Ex” diventa l’inno di una generazione, questo il ritornello: ”Shout out to my ex, you're really quite the man / You made my heart break and that made me who I am / Here's to my ex, hey, look at me now / Well, I, I'm all the way up / I swear you'll never bring me down”.

“No More Sad Songs” feat. Machine Gun Kelly (2017)

“No More Sad Songs” è un invito a lasciarsi le cose brutte alle spalle, un urlo contro le cose che non sembrare andare nel verso giusto in favore dello sguardo rivolto al futuro. “No More Sad Songs” è il terzo singolo estratto dall’album “Glory Days”, certificato con ben tre dischi di platino nel Regno Unito per aver venduto più di un milione di copie.

“Power” (2017)

Nonostante la grande popolarità, le Little Mix non hanno mai smesso di schierarsi a sostegno dei discriminati mostrando sempre continuo appoggio e non curandosi dei commenti ricevuti. “Power” è un brano esplosivo che ricorda che la forza è sempre dentro di noi, da vedere assolutamente il video ufficiale che al momento vanta oltre 240.000.000 di visualizzazioni su YouTube.

“Woman Like Me” feat. Nicki Minaj (2018)

Arriviamo infine a “Woman Like Me”. Cosa dire di questa collaborazione con Nicki Minaj? La canzone è semplicemente il nuovo inno del girl power, una canzone che non deve essere spiegata ma soltanto ascoltata. Lunga vita alle Little Mix!