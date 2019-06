Spice Girls: Mel B parla dell'assenza di Victoria alla reunion

Si nota di più la presenza o la mancanza? Questo deve aver pensato Victoria Beckham, grande assente all’evento mediatico dell’anno, o forse anche del decennio.

Sabato si è concluso lo “Spice World - 2019 Tour”, la serie di concerti che ha ricordato come le Spice Girls non abbiano rivali al mondo.

Spice Girls: un successo senza fine

Baby, Ginger, Scary e Sporty hanno infiammato il pubblico con tredici concerti sold out che hanno visto la presenza di spettatori da ogni parte del mondo. 700.000 persone in sole tredici date, numeri che descrivono perfettamente il fenomeno Spice destinato a rimanere nella storia della musica.

Emma, Geri, Mel C e Mel B hanno regalato al pubblico uno spettacolo senza precedenti a suon di girl power, amicizia, pop e messaggi positivi. Le quattro ragazze hanno riproposto tutti i loro brani più celebri: da “Spice Up Your Life” a “Never Give Up On The Good Times” passando per “2 Become 1” e l’iconica “Wanna Be”.

Le Spice Girls hanno dato prova di essere anche le regine in quanto a show allestendo uno spettacolo che ha entusiasmato tutti, unica nota dolente la mancanza di Victoria che però insieme a David Beckham ha mandato gli auguri alle ragazze poco prima dell’inizio della tournée.

Nel corso dei concerti è stato mostrato un video in cui Baby, Ginger, Sporty e Scary hanno raccontato il significato di far parte del gruppo più famoso della storia della musica pop sottolineando anche come le Spice Girls saranno per sempre cinque, a prescindere da quello che accadrà in futuro.

Mel B: “Sono dispiaciuta”

Ieri mattina Mel B è stata ospite di “Good Morning Britain” in cui ha fatto un resoconto del tour e del ritorno delle Spice Girls (qui le foto più belle di ieri e di oggi del gruppo). I conduttori hanno parlato della presenza di Adele al concerto e di come la cantante sia una grande fan del gruppo suggerendo il suo inserimento al posto di Victoria, ma Scary Spice ha risposto: “Adele è Adele e c’è soltanto una Posh Spice, forza”.

Successivamente la conduttrice ha chiesto alla cantante se fosse dispiaciuta per l’assenza di Victoria e come mai non fosse andata nemmeno a salutarle, queste le parole di Mel B: “Sì, mi aspettavo che venisse almeno a salutare, non sul palco, ma almeno le persone che ci hanno supportato, ma non so perché non sia venuta, ma sono sicura avesse delle ragioni. Ero dispiaciuta e lo sono ancora un po’, ma non importa, noi ragazze ci supportiamo nonostante tutto. Siamo adulte e dobbiamo accettare tutto andando avanti, ma un po’ sono dispiaciuta”.