Uno scatto apparentemente innocente e dolce ritraente David Beckham schiacciare un pisolino insieme al cane Olive, ma la foto postata su Instagram ha fatto subito il giro del web mettendo la coppia più popolare dello showbiz inglese al centro di una grande polemica.

David e Victoria Beckham sono sposati da quasi vent’anni, per la precisione dal 4 luglio del 1999; il loro rapporto è sempre stato sotto i riflettori dei media di tutto il mondo per la popolarità e l’indubbia bellezza dei due, insomma, una coppia praticamente perfetta da cui sono nati anche quattro splendidi bambini: Brooklyn Joseph nel 1999, Romeo James nel 2002, Cruz David nel 2005 e Harper Seven Beckham nel 2011.

Ma torniamo alla foto che ha sollevato numerose polemiche. Pochi giorni fa l’ex Posh Spice ha pubblicato uno scatto tenero di suo marito dormiente sul divano con la cagnolina scrivendo “pisolino pomeridiano con il suo papà”, tutto normale se non fosse che Olive, cocker spaniel inglese, è avvolto da una coperta davvero prestigiosa, per la precisione un pezzo quasi unico realizzato da Saint Lauren e in vendita per circa 5.000 euro. Lo scatto ha ottenuto immediatamente centinaia di migliaia di like e ad oggi ne conta oltre un milione ma allo stesso tempo non si sono fatti attendere commenti negativi. Infatti, alcuni utenti hanno criticato la coppia dicendo di voler ostentare la loro ricchezza; tuttavia, non sono mancate neanche persone che hanno preso le loro difese scrivendo che in realtà si tratta soltanto di un momento familiare dolce e che in passato la coppia ha fatto molta beneficienza considerando anche che molto probabilmente non hanno neanche acquistato quella coperta ma che gli è stata regalata.

Il successo di Olive, mascotte dei Beckham

Ciò che sicuramente hanno apprezzato tutti è stata la bellezza di Olive che con i suoi teneri occhioni dorme beata tra le braccia di papà David. La cagnolina, arrivata nella vita dei Beckham circa tre anni fa, è una vera e propria regina dei social tanto da avere un proprio profilo Instagram che ad oggi, nonostante i soli sei post pubblicati, vanta oltre 69.000 follower, insomma, una vera influencer!

Negli scatti postati vediamo Olive in auto guardare la strada, quando è in braccio al suo padroncino Brooklyn e quando saltella tra le foglie, troviamo anche il video di quando gioca a palla con il primogenito della coppia che ad oggi ha ottenuto oltre 300.000 visualizzazioni.

I migliori amici dei vip? Sicuramente i loro cagnolini

Sono tantissime le star di caratura internazionale che hanno una grande passione per gli amici a quattro zampe. Un esempio è la coppia formata da Justin Timberlake e Jessica Biel, più volte paparazzati con il loro pitbull e i tre boxer Tina, Brennen e Buckley, non è da meno Miley Cyrus, nota grande amante di cani.

Una menzione particolare ovviamente a Paris Hilton che non ha mai nascosto la sua passione per i cani, soprattutto di piccola taglia, per i quali ha fatto costruire una villa interamente dedicata a loro all’interno del giardino della sua abitazione.