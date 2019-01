I tabloid internazionali non avrebbero dubbi. I neosposini Miley Cyrus e Liam Hemsworth (si sono uniti in matrimonio il 23 dicembre, con una cerimonia semplice nella casa dei genitori di lei) diventeranno presto genitori. Una tesi sostenuta, in maniera particolare, dal magazine «Ok! Australia», che, oltre a riportare la notizia, ha riportato anche la testimonianza di una persona - rimasta ovviamente anonima - vicina alla coppia: «Miley è al settimo cielo perché sta portando in grembo il suo primo figlio con Liam ... È una bambina, o almeno è quello che loro sperano».

La smentita su Twitter

Tra le tante orecchie a cui il rumor è arrivato, ci sono anche quelle della cantante di «Wrecking Ball», che ha deciso di smentire tutto su Twitter in maniera simpatica e scherzosa. “Non sono incinta (egg-expecting), ma è fantastico (egg-celent) sentire tutti quanti così felici per noi.. anche noi siamo molto felici per noi! Eccitati (egg-cited) per questo nuovo capitolo della nostra vita” ha scritto sul suo account ufficiale, scegliendo un gioco di parole che rimanda alla storia dell’uovo - diventata ben presto virale - che su Instagram ha superato lo storico record di like di Kylie Jenner.

L’eliminazione del post

Il tempo di digerire la smentita e il post in questione è stato eliminato dalla pagina della popstar: un gesto che ha fatto pensare a una sorta di marcia indietro. E, quindi, a una «non smentita». D’altronde Cyrus non ha mai parlato molto della sua vita privata e l’eventuale arrivo di un bambino non farebbe sicuramente eccezione. In più, stando sempre all’insider di «Ok! Australia», pare che l’ex stellina Disney (ha interpretato il ruolo di Hannah Montana nell’omonima serie dal 2006 al 2011) avrebbe intenzione di crescere il suo primo figlio lontano dal clamore di Los Angeles.

Il desiderio di emigrare in Australia

Il luogo prescelto, in questo senso, dovrebbe essere Byron Bay: città costiera dell’Australia, Paese natale del marito Liam, dove, tra l’altro, vivono anche Chris Hemsworth (fratello di lui e Thor dell’Universo Marvel) e la moglie Elsa Pataky. «A Byron Bay Miley si sente come a casa ... Vuole vuole comprare una casa accanto a quella di Chris ed Elsa, così possono passare più tempo insieme e i cuginetti possono crescere insieme».