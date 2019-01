La foto di un uovo, un semplice uovo su fondo bianco, è diventato il post con più like nella storia di Instagram: sono oltre 29 milioni, ma il conteggio è in continuo aggiornamento. Il post è stato editato il 4 gennaio ed è l'unica immagine pubblicata da un account "di scopo".

Unica missione: battere Kylie

Il profilo World_record_egg si è iscritto a Instagram con il solo obiettivo di battere il record di "mi piace" precedente. Le sue intenzioni sono chiaramente scritte nel messaggio che accompagna l'uovo: "Fissiamo insieme un nuovo record del mondo con il post con più like di Instagram. Battiamo quello attuale, detenuto da Kylie Jenner". La modella aveva ottenuto 18 milioni di like con la foto di presentazione alla platea social della figlia neonata. Adesso è stata abbondantemente superata da un uovo e dagli hashtag #LikeTheEgg, #EggSoldiers e #EggGang. Jenner ha già ribattuto con un video in cui se la prende con l'avversario: apre un uovo sull'asfalto. Questo post di risposta ha già totalizzato, in poche ore, 17 milioni di visualizzazioni.

Il precedente su Twitter

Una cosa simile era successa nel 2017. Il tweet più popolare dell'anno non era stato di Barack Obama o Donald Trump ma di un adolescente statunitense. Ha chiesto alla catena di fast food Wendy's quanti retweet avrebbe dovuto avere per ottenere un scorta annuale gratuita di crocchette di pollo e Wendy's ha risposto con un numero secco: 18 milioni. Il ragazzo ha chiesto allora aiuto agli altri utenti della rete. Non è mai arrivato a 18 milioni, ma ne ha ottenuti tre milioni e mezzo, più di chiunque altro prima, incluso il famoso scatto a più alta densità di premio Oscar della storia, scattato da Ellen DeGeneres durante la cerimonia degli Academy Award. E ha ottenuto comunque, dalla catena di fast food, il suo premio.