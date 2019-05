Backstreet Boys: i 5 video più iconici

Gli anni ’90 non sarebbero stati gli stessi senza i Backstreet Boys . A oltre venticinque anni dal loro debutto Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson continuano a essere protagonisti indiscussi della scena pop . Ecco i cinque video più iconici della boy band più famosa di sempre.

Grande attesa per il concerto milanese della boy band più famosa di sempre. Domani sera i Backstreet Boys saliranno sul palco del Mediolanum Forum di Assago per esibirsi sulle note di alcune delle canzoni che anno riscritto la storia della musica pop. Il gruppo si forma nei primi anni ’90 e nel 1996 esce il disco di debutto intitolato semplicemente “Backstreet Boys”, il resto è storia. Nel corso della sua carriera la band ha venduto più di 100 milioni di copie imponendosi come uno dei più importanti fenomeni mediatici di sempre, basti pensare che l’album “Black & Blue” del 2000 riuscì a vendere oltre 24 milioni di copie. I Backstreet Boys hanno influenzato i canoni delle società e hanno accompagnato milioni di teenager nel periodo della loro adolescenza, ecco i video più iconici che a distanza di anni risultano ancora indimenticabili. "Everybody (Backstreet's Back)" Una casa infestata, un’ambientazione thriller, un ritmo che ancora oggi risuona nella nostra testa e una coreografia iconica. Il video di “Everybody (Backstreet's Back)” è uno dei capolavori della musica pop che ha ispirato numerosi artisti negli anni successivi. Semplicemente iconico.

"I Want It That Way"

Se vi dicessi la pista di atterraggio di un aeroporto e cinque ragazzi vestiti di bianco? Nulla di più fisso nella mente di tutti noi. Possiamo dire che il video di “I Want It That Way” sta ai Backstreet Boys come quello di “Wanna Be” alle Spice Girls. Il singolo è tra i più grandi successi del gruppo e fece da apripista al loro terzo album “Millennium” che scalò le classifiche di tutto il mondo.

"Show Me The Meaning Of Being Lonely"

Una canzone struggente e cinque voci perfettamente amalgamate per una delle ballad più note di sempre. Cinque differenti storie che si intrecciano fino alla reunion di tutti i componenti in strada in una triste e amara notte.

"As Long as You Love Me"

Vi basteranno pochi secondi per sentire immediatamente un forte sentimento di nostalgia prendere il sopravvento. Un’audizione durante la quale Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson interpretano diversi personaggi e ballano con una delle loro indimenticabili coreografie. Un video storico.

“Shape Of My Heart”

Un video semplice che però mette in risalto il brano dei Backstreet Boys che lo scelsero come primo singolo estratto dall’album “Black & Blue”. Un tuffo nel passato.