Sono considerati la più grande boyband di tutti i tempi, i Backstreet Boys sono attivi da 25 anni e hanno venduto più di 130 milioni di dischi in tutto il mondo. La band, composta da Nick Carter, Howie D., Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson si è formata a Orlando nel 1993 e, da allora, ha pubblicato 13 album, di cui 9 in studio, 1 live e 3 raccolte.

I Backstreet Boys sono la boyband che ha venduto più dischi in assoluto, hanno avuto 7 nomination ai Grammy Awards, vinto 3 MTV European Music Awards, 5 Bilboards Music Awards, 2 American Music Awards, 1 World Music Award e 1 MTV Video Music Award.

Il loro stile è partito da un mix di R&B, dance club pop e hip-hop dei primi album, per arrivare a un genere più pop, con incursioni nel pop-rock e nell’elettro-pop. Ecco le canzoni più famose dei Backstreet Boys.

I want it that way

As long as you love me

Quit playing games (with my heart)

Everybody (Backstreet’s Back)

Show me the meaning of being lonely

All I have to give

Shape of my heart

I want it that way

Il singolo della band che ha avuto più successo in assoluto è “I want it that way”, contenuto nell’album “Millennium”, del 1999. Il terzo disco dei Backstreet Boys è quello della consacrazione, che li portò ad avere un successo planetario. Il brano, oltre ad arrivare primo nelle classifiche di tutto il mondo, ebbe anche 3 nomination ai Grammy Awards, tra cui quello come “canzone dell’anno”.

As long as you love me

Molto famoso è anche uno dei primi brani dei Backstreet Boys, “As long as you love me”, contenuto nell’album del 1997 “Backstreet’s back”. La canzone è il loro singolo più venduto nel Regno Unito e il video è risultato vincitore dell’MTV European Music Award per essere il video più richiesto durante il programma tv “MTV Select”.

Quit playing games (with my heart)

La canzone “Quit playing games (with my heart)” è una delle prime della band ad avere grande successo. Quarto singolo tratto dall’album di esordio, “Backstreet Boys”, raggiunse subito le vette delle classifiche in tutta Europa e negli Stati Uniti. Il brano ha anche una versione italiana, “Non puoi lasciarmi così”, dedicata ai fan italiani.

Everybody (Backstreet’s Back)

Un’altra delle canzoni più famose dei Backstreet Boys è quella che ha lanciato il loro secondo album, “Backstreet’s Back”. Il singolo, “Everybody”, che ha scalato le classifiche europee e americane, è famoso anche per il video, che è una parodia del video di “Thriller” di Michael Jackson. Solo negli Stati Uniti, il brano ha venduto oltre 2 milioni di copie.

Show me the meaning of being lonely

Pubblicato nel 2000, terzo singolo dell’album “Millennium”, “Show me the meaning of being lonely” è un altro grande successo della band americana. La canzone fu candidata ai Grammy Awards per la miglior interpretazione vocale di un gruppo.

All I have to give

Dall’album “Backstreet’s Back” è stato tratto un altro grande singolo di successo della band, “All I have to give”. La canzone raggiunse il 5° posto negli Stati Uniti e il 2° nel Regno Unito, il video che accompagnava il brano , invece, venne eletto “video dell’anno” al Teen Choice Award 1999.

Shape of my heart

La canzone “Shape of my heart” è il primo singolo estratto dal quarto album dei Backstreet Boys, “Black & Blue”, del 2000. Il brano, che ha venduto più di 15 milioni di copie in tutto il mondo, in Canada sbaragliò totalmente la concorrenza, battendo anche gli U2.