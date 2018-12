Con i singoli del 2018, i Backstreet Boys fanno un grande ritorno sulle scene a distanza di quasi dieci anni dal loro ultimo lavoro studio, “In a World Like This”. “DNA” è previsto per il 2019, ma nel frattempo possiamo già gustarci i singoli “Don’t Go Break my Heart” e “Chances”, scritta da Shawn Mendes per la band.

Attualmente, la band americana è composta dai 5 membri della formazione originale del 1993: Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson. Scopriamo insieme chi sono i componenti dei BSB.

Chi è Nick Carter?

Nato a Jamestown nel 1980, Nick Carter è forse uno dei componenti più amati dei Backstreet Boys dei tempi che furono. Fratello di Aaron Carter, noto cantante, Nick fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 1990, con una comparsata in “Edward Mani di Forbice”. Le sue audizioni lo portano poi a prendere parte a una band di bambini e, infine, ad essere selezionato dal manager Lou Pearlman per entrare nei Backstreet Boys.

Nel gioco di ruoli classico delle boyband, Nick Carter è il rubacuori: famoso per il suo attraente aspetto fisico, con il tempo e le release il suo ruolo di vocalist diviene sempre più importante nel gruppo, dandogli una parte essenziale in “We’ve got it Goin’” e “I’ll never break your Heart”. Nel 2002, Carter tenta la carriera solista con il disco “Now or Never”, il quale ottiene un disco d’oro. In quel periodo è anche eletto “Uomo più sexy del mondo”, soffiando un titolo precedentemente appartenuto a leggende come Leonardo DiCaprio. Nel 2015 pubblica un altro disco, “All American”: al suo interno 11 tracks, di cui una in featuring con Avril Lavigne. Attualmente Nick è sposato con Lauren Kitt, da cui ha avuto un figlio nel 2016, il piccolo Odin Reign.

Chi è Howie Dorough (Howie D)?

Noto soprattutto come Howie D, Howard Dwaine Dorough nasce a Orlando nel 1973. Sin dall’età di 3 anni, Howie manifesta il suo interesse per il mondo dello spettacolo. A 6 anni partecipa già a molte audizioni e intraprende varie attività legate al canto. Quando, nel 1993, viene scelto per i Backstreet Boys, è lui una delle voci più importanti del gruppo, e il responsabile dei falsetti. La sua è la voce di alcune delle hit principali del gruppo, tra cui “Spanish Eyes”, “My Heart Stays with You”, e “I want it that Way”. Nel 1998 sua sorella muore di lupus: per lei, Howie D apre la fondazione “Dorough Lupus Foundation”.

Chi è Brian Littrell?

Nato a Lexington nel 1975, Brian Thomas Littrell inizia a cantare nel coro della chiesa battista della sua cittadina, dove si è appassionato alla musica. Cugino di Kevin Richardson, entrambi entrano nei Backstreet Boys nel 1993. Littrell è uno dei cantati più importanti della boyband insieme a Nick Carter e AJ McLean, e ottiene assoli in “Just want You to Know”, “The Call”, “Incomplete”, “Hey Mr. DJ” e moltissime altre canzoni. Si occupa anche di suonare la chitarra per alcuni dei brani del gruppo.

Nel 1998, i Backstreet Boys cancellano tutte le date del tour per un problema cardiaco di Littrell, il quale lo stesso anno subisce un’operazione chirurgica a cuore aperto. Dopo un lungo periodo di riabilitazione, i BSB tornano sulla cresta dell’onda con gli album “Backstreet’s Back” e “Black & Blue”. Anche Littrell apre la sua fondazione no-profit, la “Healthy Heart Club”, per fornire assistenza economica ai bambini affetti da malattie cardiache. Littrell si cimenta inoltre in una carriera solista da cantante pop cristiano con l’album “Welcome Home” pubblicato per la Sony BGM.

Chi è AJ McLean?

Alexander James McLean è una delle personalità più trascinanti dei Backstreet Boys. Nato a Palm Beach nel 1978, negli anni ’90 si trasferisce ad Orlando con la madre per perfezionare le sue abilità di canto. Dopo aver ottenuto vari ruoli negli show di Disney e Nickelodeon, viene notato da Lou Pearlman e scritturato per entrare nella boyband emergente, i Backstreet Boys. Il suo ruolo nel gruppo è quello del “cattivo ragazzo”, validato anche dal comportamento fuori dal palco. A seguito di alcuni spiacevoli episodi, AJ è entrato infatti in riabilitazione per abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Per esprimersi al meglio, ha anche creato un personaggio fittizio in cui rifugiarsi quando ha bisogno di un alter ego: Johnny No Name. AJ pubblica poi un disco da solista: “Have it All”, di cui ha scritto quasi tutti i brani.

Chi è Kevin Richardson?

Cugino di Littrell, Kevin Scott Richardson nasce a Lexington nel 1971 da una famiglia molto religiosa. Anche per lui, i primi approcci con il mondo della musica sono nel coro della chiesa. Prima di trovare la sua fortuna con i BSB, Richardson trova lavoro a Disney World, dove incontra la sua futura moglie e interpreta alcuni ruoli come Aladdin e Leonardo delle “Tartarughe Ninja”.

Nonostante il grande successo con la boyband, è lui il primo e unico membro a staccarsi ufficialmente dal gruppo, nel 2006, per “proseguire con la sua vita”. Il cambio di rotta arriva però nel 2012, quando rientra ufficialmente a fare parte della formazione per pubblicare il disco “In a World Like This”.