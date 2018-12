Backstreet Boys in tour nel 2019: a Milano il 15 maggio

“Backstreet’s back, alright!”, come dice uno dei pezzi più famosi del loro repertorio. Sono passati quattro anni e mezzo dall’ultima data dell’ “In A World Like This Tour”, li portò in giro per il mondo a supporto dell’uscita dell’album omonimo. Ora, con il nuovo “DNA” pronto per andare in stampa il 25 gennaio 2019, i Backstreet Boys sono pronti a tornare in pista con un nuovo giro del mondo, che vedrà anche un concerto sul suolo italico. La boy band per eccellenza sarà al Mediolanum Forum il prossimo 15 maggio, prima volta in Italia da quel 22 febbraio 2014 nel quale infiammarono il palasport di Assago. I biglietti saranno in vendita riservata a coloro che sono registrati a MyLiveNation dalle ore 10 di mercoledì 14 novembre e per le successive quarantotto ore. Dalle ore 10 di venerdì 16 novembre prevendita aperta a tutti sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Il prezzo dei tagliandi non è ancora stato reso noto.

Il “DNA World Tour”

Quella di Milano sarà una delle primissime date del “DNA World Tour”, che prenderà il via l’11 maggio da Lisbona. Giusto un paio di settimane per riprendersi dopo la lunghissima residency a Las Vegas per il “Backstreet Boys: Larger Than Life”, che va ormai avanti dal 2017, e via con la nuova avventura che, nei successivi sei mesi, porterà Nick Carter e compagni in giro per il mondo partendo dal Vecchio Continente. Dopo tre mesi in giro per l’Europa, la band varcherà l’oceano in direzione opposta per un tour estivo tra Canada e Stati Uniti. Queste le date europee al momento annunciate:

11 maggio – Lisbona, Altice Arena

13 maggio – Madrid, Wizink Center

15 maggio – Milano, Mediolanum Forum

17 maggio – Barcellona, Palau Sant Jordi

19 maggio – Parigi, AccorHotels Arena

21 maggio – Hannover, Tui Arena

22 maggio – Anversa, SportPaleis

23 maggio – Amsterdam, Ziggo Dome

25 maggio – Mannheim, Sap Arena

27 maggio – Monaco di Baviera, Olympiahalle

28 maggio – Vienna, Stadhalle Club Version

29 maggio – Berlino, Mercedes Benz Arena

31 maggio – Goteborg, Scandinavium

1 giugno – Oslo, Spektrum

2 giugno – Stoccolma, Ericsson Globe

5 giugno – Helsinki, Hartwell Arena

8 giugno – Copenaghen, Royal Arena

10 giugno – Manchester, Manchester Arena

11 giugno – Dublino, 3 Arena

14 giugno – Glasgow, SSE Hydro

15 giugno – Birmingham, Barclaycard Arena

17 giugno – Londra, O2 Arena

20 giugno – Colonia, Lanxess Arena

21 giugno – Zurigo, Hallenstadion

22 giugno – Praga, O2 Arena

24 giugno – Varsavia, Torwar

25 giugno – Budapest, Laszlo Papp Budapest Sports Arena

Il nuovo disco: “DNA”

Nuovo tour ma anche nuovo album e primo singolo in uscita per i Backstreet Boys. Il decimo album in studio della boy band, che giunge a sei anni da “In A World like This”, uscirà il 25 gennaio 2019 ed è anticipato dal video del singolo “Chances”, scritto da Ryan Tedder (leader dei OneRepublic) e da Shawn Mendes. «Il nostro gruppo si è formato 26 anni fa – racconta Howie D – e abbiamo passato tanti alti e bassi durante la nostra carriera. Ma dalle nostre singole esperienze abbiamo capito che la cosa più importante era fare ciò che fosse meglio per il gruppo». In questo disco «abbiamo fatto convergere tutte le nostre influenze e stili musicali in un lavoro coeso – aggiunge Kevin Richardson – queste canzoni sono un’ottima rappresentazione di noi stessi come individui e come parte del gruppo; è il nostro Dna».