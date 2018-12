Shawn Mendes è uno degli scrittori dietro al grande successo di “Chances”, il singolo che ha segnato ufficialmente il ritorno alle scene dei Backstreet Boys. Il video è già una hit, con oltre 5 milioni e mezzo di visualizzazioni per una delle boyband più attese e amate di tutti i tempi.

“Chances”

Shawn Mendes ha messo la firma sul nuovo singolo dei Backstreet Boys, “Chances”. Insieme a lui anche Ryan Tedder dei One Republic, per realizzare un pezzo all’altezza del successo riscosso oltre 10 anni fa dalla boyband che le ha sdoganate tutte. “Chances” arriva a qualche mese di distanza dall’uscita del singolo “Don’t Go Break My Heart”, rilasciato il 14 maggio come brano principale del nuovo disco in arrivo, “DNA”. La canzone ha debuttato al 63esimo posto della classifica Billboard: erano quasi 11 anni che i Backstreet Boys non entravano in classifica, dai tempi di “Inconsolable” nel 2007.

“Chances” è stato seguito a stretto giro dal videoclip che, in queste ore, sta spopolando su YouTube con oltre 5 milioni e mezzo di visualizzazioni. Parlando con il magazine americano Billboard, la band ha dichiarato che il brano è entrato in loro possesso dopo che Shawn Mendes e Ryan Tedder avevano finito di scriverlo. Parla McLean: «Conosco Ryan da oltre 15 anni, io e lui abbiamo lavorato insieme al mio primo progetto da solista. Quindi continuavo a dirgli: ehi, devi mandarci roba buona! E finalmente ce l’hanno mandata e ci siamo pazzamente innamorati della track. L’abbiamo amata, abbiamo amato le sue vibrazioni. È uno compositore brillante e una persona fantastica, e così anche Shawn. Lui ha un talento fuori dal comune, e un cuore immenso. E poi è così alto e bello che mi sento male».

“Chances” è una canzone d’amore molto diversa dallo standard dei BSB: «Pur essendo vicina a “Don’t Go Break My Heart”, la canzone sta in piedi da sola. Liricamente parlando, non è la tipica canzone dei Backstreet Boys, ed è questo che ci ha conquistati. “Chances” parla di una storia d’amore realistica, dove si riesce a trovare la persona giusta in situazioni precarie e incerte. È anche la canzone perfetta per le vacanze, dove non vuoi una hit troppo dance, ma preferisci qualcosa di più melodico e dolce».

DNA: il nuovo album dei Backstreet Boys

Il nuovo disco dei Backstreet Boys uscirà il 25 gennaio 2019 e sarà seguito a ruota dal DNA World Tour”. La specialissima tournée arriverà anche in Italia, con una data il 15 maggio 2019 presso il Mediolanum Forum di Assago. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dal 16 novembre 2018 su TicketMaster e, in esclusiva per poche ore, a partire dal 14 novembre su MyLiveNation. Dando l’annuncio del #BSBDNA Tour, i Backstreet Boys hanno assicurato ai fan di lunga data che questi live serviranno ad esplorare non solo la nuova era musicale della band, ma anche a ripercorrere i 25 anni di carriera attraverso tutte le hit che hanno costruito la leggenda della band.