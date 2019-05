Backstreet Boys in concerto a Milano: info e scaletta

Milano avrà l’onore di ospitare una delle primissime tappe del nuovo tour dei Backstreet Boys. Quello di mercoledì 15 maggio al Mediolanum Forum, infatti, sarà appena il terzo concerto del “Dna World Tour”, che vedrà la boy band per eccellenza girare il mondo. La data milanese è andata sold out in poche ore quando, a novembre, vennero messi in vendita i tagliandi. Segno di una attesa vibrante per il ritorno sulle scene di Nick, Brian, Howie, AJ e Kevin, idoli delle teenager degli anni Novanta. L’orario di inizio previsto per il concerto è quello delle 20.

Il nuovo album “DNA”

L’attesa per “DNA” era diventata spasmodica, grazie anche alla lunghissima volata tirata dal poker di singoli estratti nel corso degli ultimi otto mesi. Ad aprire la via era stato “Don’t go breaking my heart”, presentato dal vivo al “Tonight Show” di Jimmy Fallon addirittura nel maggio 2018 e schizzato in un amen alla numero 1 della classifica iTunes in ben diciannove paesi. Il brano è stato anche nominato ai Grammy per la miglior performance pop di un duo o gruppo ed è stato certificato disco d’oro in Australia. A rilanciare la Backstreet Boys mania è arrivato poi il 9 novembre scorso “Chances”, brano co-scritto da Ryan Tedder dei One Republic e da Shawn Mendes, estratto al momento di lanciare il tour mondiale che transiterà anche dall’Italia. Il nuovo anno, invece, è stato aperto da una doppietta ravvicinata. Prima è arrivato “No place”, pubblicato il 4 gennaio, e poi “Breathe”, che è arrivato al grande pubblico il 18 gennaio, proprio a ridosso del lancio di “DNA”. Di seguito, invece, la tracklist completa del disco, che vede tracce composte anche da altri pezzi da novanta della musica pop come Lauv e Mike Sabbath:

Don't Go Breaking My Heart Breathe New Love Passionate Is It Just Me Chances No Place Chateau The Way It Was Just Like You Like It OK Said I Love You (solo nell’edizione giapponese) Do You Remember (solo nell’edizione giapponese) Best Days (solo nell’edizione giapponese)

La scaletta del concerto

Il set dei Backstreet Boys si annuncia articolato e scoppiettante, con le hit della band ad alternarsi a pezzi solisti dei vari membri e alle composizioni più recenti, quelle contenute in “DNA”, l’album uscito lo scorso 25 gennaio. Di seguito la scaletta eseguita dal gruppo nel concerto del 13 maggio al Wizink Center di Madrid, che non dovrebbe scostarsi molto da quella che porteranno sul palco del Forum: