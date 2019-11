MTV EMA: le esibizioni più iconiche dello show

@Getty Images

Da Anastacia alle Little Mix passando per Chistina Aguilera , riviviamo insieme le cinque esibizioni più iconiche della storia degli Europe Music Awards .

di Matteo Rossini

Per il secondo anno consecutivo la Spagna avrà il compito di ospitare gli attesi MTV Europe Music Awards che ogni anno attirano l’attenzione di tutto il mondo. Becky G avrà l’onere e l’onore di presentare la serata in diretta dal palco del FIBES Conference Exhibition Centre di Siviglia. Nel corso degli anni lo show ha assunto sempre maggior rilevanza fino a diventare un momento indimenticabile per gli artisti che hanno avuto la possibilità di esibirsi davanti a una platea di milioni di persone, abbiamo scelto le cinque performance più iconiche di sempre. Christina Aguilera - “Dirrty” (2002) Partiamo dal 2002 quando Christina Aguilera decide di dare una svolta alla sua carriera mostrando il lato più selvaggio del suo carattere. La cantante di “Genie In A Bottle” ha appena pubblicato il quarto album “Stripped”, divenuto negli anni uno dei dischi più influenti nella musica pop. Il primo singolo estratto dall’album è l’esplosiva “Dirrty” che scala le classifiche in ogni angolo del pianeta vendendo oltre quattro milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America. Nello stesso anno Christina Aguilera sale sul palco degli EMA mettendo in piedi uno show esplosivo proprio sulle note di “Dirrty”.

Anastacia - “Left Outside Alone” (2004)

Uno dei timbri più iconici di sempre, una grinta in grado di far impallidire chiunque, una carriera fatta da milioni di copie vendute, stiamo ovviamente parlando di Anastacia. Nel 2004 la cantante di “One Day In Your Life” sale sul palco romano per esibirsi con “Left Outside Alone”, il pubblico non può far altro che impazzire di gioia davanti a una performance del genere.

The Black Eyed Peas - “My Humps” (2005)

Passiamo ora al 2005 quando il gruppo formato da Fergie (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) Will.I.Am., Taboo e Apl.De.Ap. infiammano il pubblico con l’esibizione di “My Humps” in cui la cantante di “Londron Bridge” è ovviamente la protagonista principale. A distanza di quasi quindici anni, la performance del gruppo è ancora una delle più celebri di sempre.

Ariana Grande - “Problem/Break Free” (2014)

Facciamo un salto in avanti arrivando al 2014. Ariana Grande, a soli ventidue anni, si esibisce con un medley di “Problem” e “Break Free” iniziando la performance all’interno di una palla sospesa in aria lasciando poi spazio a coreografie e scenografie spettacolari.

Nicki Minaj e Little Mix - “Woman Like Me” (2018)

Chiudiamo la lista con l’esibizione indimenticabile delle Little Mix e Nicki Minaj. Nel 2018 il gruppo inglese formato da Jesy Nelson, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock e Jade Thirlwall fanno il loro debutto sul palco europeo affiancando la rapper sulle note di “Woman Like Me”. Il risultato è un tripudio di girl power.