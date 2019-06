Estate 1999: i tormentoni estivi di 20 anni fa

@Getty Images

Da Lene Marlin ai Vengaboys passando per la debuttante Chrsitina Aguilera , facciamo un tuffo nel passato tra le canzoni più celebri dell'estate del 1999 .

Mettiamo le lancette dell’orologio indietro di un po' di anni, per la precisione venti. È l’estate del 1999, Britney Spears ha da poco pubblicato il suo primo album, le Spice Girls stanno affrontando l’abbandono di Geri Halliwell e la paura della fine del mondo per l’inizio del nuovo millennio è dietro l’angolo. Gli anni ’90 hanno segnato l’esplosione della musica pop in tutto il mondo lanciando artisti che ancora oggi dominano le classifiche internazionali, ad esempio proprio quell’estate fecero il loro debutto due ragazze, i nomi erano quelli di Jennifer Lopez (qui tutte le foto più belle della cantante) e Christina Aguilera, oggi tra le star più popolari e influenti al mondo. Nel frattempo un’ondata di artisti scandinavi si preparava a invadere l’Europa aprendo poi la strada a tutti i cantanti nordici di oggi, tra questi Zara Larsson e le Icona Pop. Abbiamo selezionato le canzoni più famose di quella estate per rivivere i ricordi del passato: Anggun - “Snow on the Sahara”

Lene Marlin - “Unforgivable Sinner”

Christina Aguilera - “Genie in a Bottle”

Miranda - “Vamos a la playa”

Jennifer Lopez - “If You Had My Love”

Blondie - “Maria”

Neja - “The Game”

The Cardigans - “Erase/Rewind”

Vengaboys - "We're Going to Ibiza" Anggun - “Snow on the Sahara” Una voce unica unita a una presenza sensuale, Anggun rappresenta una delle novità più forti dell’anno, il mondo si innamora immediatamente di lei. “Snow on the Sahara” conquista le classifiche di tutto il pianeta.

Lene Marlin - “Unforgivable Sinner”

Un successo travolgente in tutta Europa tanto da costringere poi Lene Marlin a prendersi un periodo di pausa per ritrovare se stessa. La cantante norvegese diventa un’icona per milioni di teenager che cantano le sue canzoni all’infinito.

Christina Aguilera - “Genie in a Bottle”

Britney Spears ha appena fatto il suo debutto sulle scene discografiche mondiali mandando in delirio milioni di persone, ma un’altra stella del pop sta per mettere a soqquadro le classifiche: Christina Aguilera. Xtina travolge il mondo, la sua “Genie in a Bottle” diventa uno dei brani più celebri della storia della musica pop.

Miranda - “Vamos a la playa”

Nonostante siano passati vent’anni, “Vamos a la playa” rimane ancora uno dei singoli più famosi dell’ultimo decennio dello scorso millennio. Impossibile rimanere immobili all’ascolto del brano.

Jennifer Lopez - “If You Had My Love”

È il 1999 quando Jennifer Lopez debutta nel mercato discografico, il resto è storia. La cantante, classe 1969, mette subito le cose in chiaro: il pop ha una nuova stella e lei è pronta per brillare per molti decenni.

Blondie - “Maria”

Blondie invadono le classifiche estive di mezzo mondo, “Maria” è una delle canzoni più trasmesse dalle radio e il singolo vende centinaia di migliaia di copie, ad esempio solo in Germania sono oltre 400.000.

Neja - “The Game”

Se dovessimo individuare la regina del pop italiano dell’estate del 1999, il suo nome sarebbe sicuramente quello di Neja grazie a “The Game”, un brano da ascoltare all’infinito.

The Cardigans - “Erase/Rewind”

Dalla Svezia alla conquista del mondo, The Cardigans sono tra gli artisti scandinavi più celebri al mondo, la loro “Erase/Rewind” è semplicemente un capolavoro senza tempo.

Vengaboys - "We're Going to Ibiza"

I Vengaboys sono tra i nuovi fenomeni mediatici del momento, il loro disco “The Party Album” lancia singoli di successo mondiale, tra questi anche “We’re Going to Ibiza”