Nicki Minaj canta Adele, collaborazione in arrivo?

Un video di pochi secondi che ha fatto impazzire i fan, Nicki Minaj realizzerà davvero una collaborazione con Adele? Vediamo insieme tutto ciò che è successo nelle ultime ore.

Nicki Minaj: duetto con Adele?

Da un lato abbiamo la regina della musica rap, dall’altro la voce pop di maggior successo degli ultimi anni, Nicki Minaj e Adele sono tra le protagoniste indiscusse della discografia internazionale grazie ad album e singoli in grado di vendere milioni di copie.

Nel corso della sua carriera Onika Tanya Maraj, questo il nome all’anagrafe della rapper, ha realizzato decine di collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi della musica pop, tra le quali “Woman Like Me” con le Little Mix, “Hey Mama” con David Guetta, Bebe Rexha e Afrojack, "Swish Swish" con Katy Perry e "Side to Side" con Ariana Grande.

Poche ore fa la cantante (qui potete trovare tutte le foto più belle di Nicki Minaj) ha pubblicato un brevissimo video che ha subito entusiasmato il pubblico. Nel filmato vediamo la cantante fare il lyp-sync di “Hello”, una delle canzoni più iconiche di Adele, che la clip sia un messaggio per annunciare un duetto con Adele?

Adele: il grande comeback

Nel frattempo l’artista inglese (qui potete trovare le foto di Skepta, il nuovo possibile amore di Adele) si prepara al grande ritorno. Stando a quanto rivelato nei giorni scorsi, il comeback dovrebbe avvenire tra poche settimane anche se al momento Adele non ha ancora confermato né smentito la notizia.

Adele: collaborazione con Lady Gaga?

Pochi giorni fa Lady Gaga ha pubblicato un tweet nel quale ha scritto che il suo prossimo album si sarebbe intitolato “Adele”. Dopo il video pubblicato da Nicki Minaj, alcuni fan della cantante hanno ipotizzato che il messaggio di Stefani Joanne Angelina Germanotta fosse in realtà un modo per annunciare una sua possibile presenza all’interno del nuovo di Adele. A questo punto non ci resta che attendere per conoscere tutti i prossimi sviluppi.