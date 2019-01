Nicki Minaj è la rapper più seguita sui social

Si parla di quasi 200 milioni di followers non unici tra tutte le piattaforme social verificate dove Nicki Minaj è attualmente attiva. Un numero così alto da superare quelli delle già consolidate carriere di rapper come l’acerrima rivale, Cardi B, e delle leggende del genere, come Eminem. Il segreto di una vita social così attiva e di successo? Stando a quanto ha dichiarato in molteplici interviste, Nicki Minaj gestirebbe da sola ogni singola piattaforma.

Nicki Minaj: rapper social al 100%

Scatti al limite delle policies, affermazioni coraggiose e risposte rapide ai fan che vogliono sapere ogni cosa di lei: Nicki Minaj è diventata una professionista di Facebook, Instagram e Twitter e uno degli account più seguiti nella storia della musica rap. Parlando con la rivista americana Papermag diversi mesi fa, la star ha svelato il segreto del suo successo: «Cerco sempre di essere molto attiva con i miei fan, e così loro si aspettano che io comunichi quando faccio uscire qualcosa di nuovo. Si aspettano che io chieda loro opinioni, e di solito sono molto felici di esprimersi, quindi mi piace dare questa opportunità. E poi ci sono momenti in cui mi piace rimuovere i social dal mio telefono. A volte, penso che sia davvero importante fare un passo indietro e uscire da “Matrix”, che è stata così importante per la mia carriera, ma è anche poco salutare. Se non sai come controllare le tue emozioni allora non sai come parlare prima di scrivere, e alla fine potresti anche finire nei guai con i lettori».

Novità musicali da Nicki Minaj

Dopo il successo di “Queen”, ultimo disco della rapper, la star ha deciso di portare la sua musica oltreoceano con ben ventidue date in giro per tutta l’Europa. Purtroppo, in Italia non sono previsti spettacoli. La leg europea del NICKI WRLD Tour, insieme al rapper Juice WRLD, inizia il 21 febbraio a Monaco, presso l’Olympiahalle, e termina il 28 marzo a Ginevra, in Svizzera. I fan italiani che volessero vedere Nicki Minaj dal vivo e vivere la «Queen experience» potrebbero trovare interessante la data a Zurigo, il 27 marzo, presso l’Hallenstadion. «Sono così contenta di portare l’esperienza di Nicki Minaj in Europa,» ha raccontato la rapper, naturalmente sui social, «Ho creato con la massima cura i più esilaranti, unici e memorabili capolavori da condividere con voi. Sono innamorata della musica di Juice Wrld, che verrà con me, e sarà un’esperienza così grande che nessuno se la potrà scordare».

Di recente, la star ha collaborato con Lil Wayne per il video di “Good Form”, quarto singolo estratto dal disco “Queen”, preceduto da “Chun-Li”, “Bed” (con Ariana Grande) e “Barbie Dreams”. Il video ufficiale, rilasciato il 29 novembre 2018, ha ottenuto oltre 72 milioni di visualizzazioni YouTube. Tra le collaborazioni recenti e più fortunate della star c’è quella con la band britannica Little Mix, con la quale ha lavorato alla canzone “Woman Like Me”, un successo da 120 milioni di streaming su Spotify e 115 milioni di streaming YouTube.