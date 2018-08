Nicki Minaj posticipa ancora il nuovo album "Queen"

Slitta ancora il nuovo album di Nicki Minaj. La Harajuku Barbie aveva promesso “Queen” ai suoi fan già lo scorso giugno. Questa volta il motivo della posticipazione risiederebbe in alcuni problemi di campionatura che si sono presentati all’ultimo minuto. Come annunciato su Apple Music, l’album uscirà il 17 agosto 2018, in concomitanza con quello di Ariana Grande, “Sweetener”. Le due hanno registrato insieme una canzone, “Bed”, che sta scalando tutte le classifiche mondiali.

Nicki Minaj pospone la data di uscita di “Queen”

Quando Nicki ha presentato il suo nuovo progetto, “Queen”, aveva promesso ai suoi fan che si sarebbe trattato del suo miglior disco fino ad ora, e di una pietra miliare dell’hip-hop. Con una premessa così ambiziosa, la star di “Anaconda” ha dovuto posticipare ancora una volta l’uscita del suo disco, fino al 17 agosto. Del resto, quando l’obiettivo è la perfezione non si può scendere a compromessi.

L’annuncio della posticipazione è arrivato sul profilo Twitter della star, che ha deciso di coinvolgere i fan nel processo decisionale sulla release. A quanto pare, ci sarebbero stati alcuni problemi su un sampling della celebre cantautrice e polistrumentista Tracy Chapman, il quale non sarebbe stato autorizzato in tempo dalle agenzie preposte. Il dubbio che Nicki ha rivolto anche ai fan era questo: rimuovere il sample (e tutta la traccia) e uscire comunque con l’album, oppure posticipare la data di una settimana, lasciando passare il tempo necessario perché la traccia venisse approvata? La star di “Chun-Li” ha aperto un sondaggio che ha totalizzato oltre 135 mila preferenze: il risultato è stato un testa a testa tra le due opzioni, con un esito in pareggio. La decisione è tornata nelle mani di Nicki, che ha deciso di attendere e far slittare la data di una settimana fino al 17 agosto.

La conferma della posticipazione è arrivata su Apple Music Essentials, dove Nicki Minaj ha pubblicato una playlist di alcune delle sue tracce preferite. Nelle note, la rapper americana ha espresso la sua gratitudine per alcune delle sue più recenti collaborazioni, tra cui quella con Ariana Grande in “Bed”. “Uno degli artisti più veri che io abbia mai conosciuto”, ha detto di lei. Il video su YouTube, che ha raggiunto oltre 35 milioni di visualizzazioni in meno di un mese, è un mix di sensualità e intesa tra le due celebrità. “Purtroppo non abbiamo potuto girare il video insieme a Turks”, ha scritto Nicki Minaj, “Quindi le sue scene sono state filmate a Malibù”. Le due hanno in serbo, in data da destinarsi, un edit che contiene alcune delle scene divertenti che hanno dovuto rimuovere dal video originale.

Queen: un ritorno alle origini

Il disco in arrivo il 17 agosto sarà per Nicki Minaj un vero e proprio ritorno alle origini. Il suo obiettivo con la casa discografica “Young Money” di Lil Wayne non è più quello di raggiungere la popolarità, ma quello di fare la musica che la ha sempre appassionata fin da ragazza. “Volevo essere sicura di stare scrivendo qualcosa che avesse un significato per me, e al tempo stesso riuscisse a catturare l’attenzione di chi mi ascolta,” ha spiegato, “Ma soprattutto, volevo ricominciare a divertirmi.” “Queen” conterrà anche una dedica a una delle figure femminili più importanti per la star, ovvero Lady Diana.