Nicki Minaj, nel nuovo album "Queen" anche Eminem e Ariana Grande

La regina è tornata. Nicki Minaj ha pubblicato il suo atteso quarto album: "Queen". Include i singoli "Chun-Li", "Bed" e "Rich Sex". E una lunga serie di collaborazioni con artisti del calibro di Ariana Grande, Future, Lil Wayne, Eminem, Foxy Brown, The Weeknd e Swae Lee.

L'album

L'album, il primo registrato in studio della rapper dal 2014, si è fatto a lungo attendere. L'uscita, inizialmente prevista per il 15 giugno, è stata più volte annunciata e rimandata. Dopo l'ultimo slittamento si riteneva che la sua distribuzione potesse avvenire il 17 agosto, a causa dei diritti legati a un campionamento di Tracy Chapman. Questa volta, però, Nicki Minaj ha giocato d'anticipo: prima ne ha annunciato la pubblicazione nel corso di un intervento su Beats 1, stazione radio di Apple. Poi ha condiviso una serie di post su Instagram, nei quali l'artista ha svelato la lista dei brani, gli artisti ospiti e la copertina di "Queen".

Duetti con Eminem e Ariana Grande

Di alcuni duetti si era già parlato, anche grazie alla pubblicazione di alcuni estratti. Tra i più attesi c'era infatti quello con Eminem. Alla fine di maggio, i due rapper avevano rilanciato non solo la notizia di una collaborazione ma avevano anche scherzato su un loro presunto flirt. Nell'album sarà presente anche un nuovo duetto con Ariana Grande, il secondo tra le due artiste: Nicki Minaj aveva infatti già collaborato con la collega per "The Light is Coming".



La dedica a Lady D

Alla fine di maggio, la cantante ha affermato di voler dedicare il disco a Lady Diana. Anche allora l'annuncio era arrivato su Instagram. Nicki Minaj aveva infatti postato un'intervista alla principessa del Galles, in cui Lady D, allora già ex moglie dell'erede al trono Carlo, rispondeva a un giornalista sul perché venisse percepita come una minaccia. "Dio benedica l'eredità di questa donna e ogni donna che si sia mai sentita così", aveva scritto nell'occasione Nicki Minaj.